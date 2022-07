Le contrat de Shane Wright déjà sur papier

Le Kraken de Seattle a fait signer mercredi un contrat d’entrée de trois ans à l’attaquant Shane Wright, le quatrième choix au total du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey.

Conséquemment, celui qui a évolué avec les Frontenacs de Kingston, dans la Ligue junior de l’Ontario, la saison passée sera admissible à évoluer au sein du circuit Bettman dès la prochaine campagne.

Le pivot a paraphé sa nouvelle entente au complexe d’entraînement du Kraken, où se déroulait cette semaine le camp de perfectionnement des espoirs de l’organisation et c’est d’ailleurs sous les acclamations des spectateurs présents qu’il a officialisé le tout en compagnie du directeur général Ron Francis.

«Je ne pourrais pas être plus heureux d’être à Seattle et de faire partie de l’équipe. J’ai pu voir la ville pour la première fois et je suis impatient d’y revenir pour me mettre au travail. C’est un honneur d’avoir été sélectionné par le Kraken. Ce n’est que le début et je suis enthousiaste quant à ce qui s’en vient», a-t-il déclaré au site du club.

Pressenti pour être appelé par le Canadien de Montréal au premier échelon de l’encan amateur, Wright a récolté 94 points, dont 32 buts, en 63 matchs pendant sa dernière année dans les rangs juniors.