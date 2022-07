L’Alliance revient directement sur terre

Quelques jours après avoir mis fin à une gênante séquence de huit défaites de suite, l’Alliance de Montréal n’a pas été en mesure de bâtir sur sa récente victoire, s’inclinant 96 à 80 face aux Nighthawks de Guelph, mercredi au Sleeman Centre.

Les favoris de la foule ont ainsi mis fin à une séquence de cinq défaites de suite.

Les Nighthawks ont pratiquement dominé l’ensemble du match, eux qui ont accordé les premiers points du match à l’Alliance, mais qui ont immédiatement comblé leur retard, sans regarder derrière eux par la suite.

Lors du déclenchement du «Elam Ending», les Nighthawks menaient 86 à 67. L’Alliance devait ainsi arriver à 95 points avant leurs adversaires, une tâche pratiquement impossible à accomplir.

Les visiteurs ont eu de la misère à contenir Ahmed Hill, qui a complété le match avec 26 points, sept rebonds et trois passes décisives. Giorgi Bezhanishvili et Cat Barber ont aussi bien fait dans la victoire, respectivement avec 17 et 14 points.

Dans le camp de l’Alliance, Ashley Hamilton a réussi une honnête performance de 19 points, mais en vain.

L’organisation montréalaise sera de nouveau en action, le 22 juillet à l’Auditorium de Verdun, face à la pire équipe de la Ligue élite canadienne de basketball, les Growlers de Terre-Neuve.