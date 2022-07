Groupama-FDJ termine la 11e étape avec panache

(Sportcom) - Le Tour de France s’est arrêté au sommet du col du Granon pour une première fois depuis 1986 mercredi, dans une 11e étape qui passera certainement à l’histoire. Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a signé une victoire à couper le souffle pour s’emparer du maillot jaune, profitant d’un rare moment de vulnérabilité du double champion en titre, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Le Français David Gaudu, coéquipier d’Antoine Duchesne chez Groupama-FDJ, a fini fort pour percer le top-5 de l’étape.

Tadej Pogacar ne serait donc pas invincible. Par le passé, le meneur de l’équipe UAE Emirates ne s’était jamais retrouvé en difficulté comme il l’a été dans la montée finale du col du Granon mercredi.

Le Slovène en avait déjà plein les bras dès le col du Télégraphe, et encore plus dans celui du Galibier, avant-dernière ascension, où les coureurs de la formation Jumbo-Visma se sont acharnés pour s’assurer de le tenir fort occupé.

Ces attaques ont rapporté gros en fin de journée lorsque Jonas Vingegaard est passé à la vitesse supérieure, à un peu plus de 4 kilomètres de l’arrivée. Il a rapidement rattrapé le Colombien Nairo Quintana (Arkéa Samsic), qui était en tête à ce moment, pour filer seul sur le parcours de 151,7 kilomètres, l’étape et le maillot jaune en ligne de mire. Rien ne semblait pouvoir l’arrêter, il ne restait plus qu’à constater les dégâts qui allaient en découler au classement général.

Vingegaard accusait un retard de 39 secondes sur Pogacar au départ donné à Albertville. Le premier triomphe de sa carrière sur la Grande Boucle a fait des ravages dans le peloton. Son avance s’élève maintenant à 2 minutes 16 secondes sur le Français Romain Bardet (DSM), troisième du jour (+1 minute 10 secondes).

L’an dernier, à sa première participation au Tour de France, le coureur du Danemark avait terminé deuxième au classement général.

Pas moins de six membres de Jumbo-Visma ont bouclé l'étape parmi les 25 premiers.

Avec 1,5 kilomètre à faire, ce fut au tour de David Gaudu de s’en prendre à Tadej Pogacar, qui peinait à maintenir la cadence. Le Français s’était fait distancer plus tôt, mais il a su remonter avec l’aide de ses coéquipiers. Il a conclu en cinquième place (+2 minutes 4 secondes) et recule légèrement au septième échelon du classement général (+3 minutes 13 secondes).

«J’ai su garder mon calme et j’ai pu m’appuyer sur une équipe incroyable, a fait savoir Gaudu par communiqué. Sans eux aujourd’hui, je ne suis rien. S’ils ne sont pas là, je suis peut-être à 20 minutes au général ce soir.»

Antoine Duchesne a quant à lui pris le 75e rang de cette étape enlevante.

Pogacar a finalement été le septième cycliste à venir à bout du col de Granon, 2 minutes 51 secondes derrière Vingegaard. Il se situe maintenant au troisième rang du général, à 2 minutes 22 secondes de la grande vedette de la journée.

Les Québécois Hugo Houle et Guillaume Boivin, tous deux membres d’Israel – Premier Tech, ont terminé 52e et 117e. Leur coéquipier Krists Neilands a obtenu le meilleur résultat de leur équipe avec une 29e place.

Les cyclistes parcourront 165,1 kilomètres lors de la 12e étape prévue en montagne, jeudi. D’autres rebondissements sont attendus après le spectacle de mercredi, alors que l’arrivée se fera à l’Alpe d’Huez.