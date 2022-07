Deux bons tests pour le Canada avant le Mondial

La formation canadienne de soccer masculin affrontera le Qatar et l’Uruguay en septembre dans le cadre de matchs amicaux tenus à Vienne, en prévision de la prochaine Coupe du monde de la FIFA.

Ainsi, la troupe de l’entraîneur-chef John Herdman se mesurera à deux équipes présentes au tournoi devant s’amorcer en novembre au Qatar. Elle se frottera au pays-hôte dans un duel préparatoire le 23 septembre, avant de jouer contre les Uruguayens quatre jours plus tard.

Ces parties devraient permettre à l’unifolié de peaufiner certains aspects de son jeu, ce qu’il a plus ou moins effectué pendant la dernière fenêtre de rencontres internationales en juin, lors de joutes de la Ligue des Nations A de la CONCACAF. Le Canada avait battu le faible Curaçao 4 à 0 au BC Place de Vancouver, avant de s’incliner 2 à 1 devant le Honduras sous des conditions de jeu défavorables.

Cette fois, les répétitions avant le grand rendez-vous du soccer devraient donner la chance à Herdman d’évaluer adéquatement son personnel.

«Ces deux matchs serviront de grande répétition pour nos joueurs et notre personnel relativement à nos procédures et à nos systèmes sur le terrain comme à l’extérieur, dans un contexte de deux matchs en trois jours, comme au tournoi, a-t-il dit dans un communiqué de la fédération nationale. Avec le deuxième match contre l’Uruguay, nous aurons droit à un véritable test contre une équipe de premier plan, compte tenu de la profondeur et de la qualité de leur formation, ce qui nous donnera une occasion d’évaluer notre groupe et notre approche.»

Le Canada évoluera au Mondial dans le même groupe que le Maroc, la Belgique et la Croatie. Son premier match de la compétition est fixé au 23 novembre.