David Perron avec les Red Wings

Pour la première fois de sa carrière, David Perron a signé un contrat avec une autre équipe que les Blues de St.Louis.

Mercredi, lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le Québécois s’est entendu avec les Red Wings de Detroit pour les deux prochaines saisons. Le vétéran de 34 ans commandera un salaire annuel de 4,75 millions $.

Il s’agit de la sixième équipe de Perron dans la LNH, après avoir joué pour les Blues, les Oilers d’Edmonton, les Penguins de Pittsburgh, les Ducks d’Anaheim et les Golden Knights de Vegas. Le natif de Sherbrooke n’avait cependant jamais paraphé une entente avec une autre équipe que celle du Missouri avant de choisir les Wings en 2022.

L’an dernier, Perron a amassé 27 buts et 30 mentions d’aide pour 57 points en 67 rencontres. C’était la troisième fois en quatre campagnes qu’il touchait la cible au moins 20 fois.

Quatre ans pour Nicolas Deslauriers

L’attaquant Nicolas Deslauriers a obtenu de la stabilité en acceptant un contrat de quatre ans avec les Flyers de Philadelphie.

L’homme fort québécois a obtenu un salaire annuel d’un peu moins de 2 millions $.

Il s’agit de la cinquième équipe de Deslauriers dans la LNH, puisqu’il a déjà représenté les Sabres de Buffalo, le Canadien, les Ducks et le Wild du Minnesota.

L’an passé, dans l’uniforme de ces deux dernières équipes, le patineur de 31 ans a amassé huit buts et cinq aides pour 13 points en 81 parties. Il a également écopé de 113 minutes de pénalité.

Nicolas Aubé-Kubel à Toronto

Toujours chez les Québécois, l’attaquant Nicolas Aubé-Kubel a signé un contrat d’un an, d’une valeur de 1 million $, avec les Maple Leafs de Toronto.

Le patineur de 26 ans vient de remporter la coupe Stanley avec l’Avalanche du Colorado, mais cette formation ne lui avait pas soumis d’offre qualificative en début de semaine.

En carrière avec les «Avs» et les Flyers, Aubé-Kubel a touché la cible 21 fois et fourni 29 mentions d’aide pour 50 points en 169 rencontres.

Deux ans pour A.J. Greer

Les Bruins de Boston ont octroyé un contrat de deux ans à l’attaquant de Joliette A.J. Greer.

Il touchera 750 000 $ en 2022-2023 et 775 000 $ en 2023-2024.

Greer a disputé neuf parties avec les Devils du New Jersey l’an dernier, y amassant un but et une mention d’aide. Il a aussi dominé dans la LAH avec 52 points en 53 rencontres dans l’uniforme des Comets d’Utica.

En bref

Le Lightning de Tampa Bay a offert un contrat de deux ans à deux volets à l’attaquant Félix Robert. Le natif de Lambton a disputé les deux dernières campagnes dans l’organisation des Penguins, principalement dans la LAH. Il est toujours en attente de son premier match dans la LNH.

L’arrière Nicolas Meloche a quant à lui obtenu un contrat d’un an d’une valeur de 950 000 $ avec les Flames de Calgary. Celui qui est originaire de LaSalle a joué 50 parties avec les Sharks de San Jose l’an dernier.

Par ailleurs, l’attaquant Charles Hudon a signé un contrat à deux volets d’un an avec l’Avalanche. L’ancien du CH a passé la dernière année avec le club-école du Lightning dans la LAH.