Claude Giroux s'entend avec les Sénateurs

La grande valse des joueurs autonomes a débuté, mercredi, dans la Ligue nationale de hockey et le Franco-Ontarien Claude Giroux en a profité pour s’entendre avec les Sénateurs d’Ottawa.

Giroux, 34 ans, tentera donc de réaliser son rêve de soulever la coupe Stanley dans sa cour arrière. L'attaquant aurait obtenu un un contrat de trois ans d'une valeur totale de 19,5 millions$, selon le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie..

L’ancien capitaine des Flyers des Philadelphie a disputé le 1000e match de sa carrière, l’hiver dernier, avant d’être échangé aux Panthers de la Floride, où il a récolté 23 points en 18 sorties, puis huit points en 10 rencontres en séries.

Giroux, qui avait toujours évolué pour les Flyers auparavant, n’a atteint la finale de la Ligue nationale de hockey qu’à une reprise au cours de sa carrière de 1018 parties et n’a jamais mis la main sur le trophée de Lord Stanley.

L’ancien des Olympiques de Gatineau a accumulé 294 buts et 923 points dans le circuit Bettman.

Trocheck se joint aux Rangers

Parmi les plus généreux contrats octroyés, il y a celui offert à l’attaquant Vincent Trocheck par les Rangers de New York. L’ancien des Panthers de la Floride et des Hurricanes de la Caroline touchera 39,4 M $ pour les sept prochaines années.

Copp en Floride

Le joueur de centre Andrew Copp poursuivra aussi sa carrière dans l’uniforme des Red Wings, lui qui est originaire de Detroit.

Le vétéran touchera un salaire annuel moyen de 5,625 millions$.

L’an dernier, avec les Jets de Winnpeg et les Rangers de New York, Copp a amassé 21 buts et 32 mentions d’aide pour 53 points en 72 parties de la saison régulière.

Copp a aussi été très bon avec les «Blueshirts» en séries éliminatoires, ayant récolté 14 points en 20 rencontres.

Nicolas Aubé-Kubel à Toronto

Chez les Québécois, l’attaquant Nicolas Aubé-Kubel a signé un contrat d’un an, d’une valeur de 1 million $, avec les Maple Leafs de Toronto.

Le patineur de 26 ans vient de remporter la coupe Stanley avec l’Avalanche du Colorado, mais cette formation ne lui avait pas soumis d’offre qualificative en début de semaine.

En carrière avec les «Avs» et les Flyers de Philadelphie, Aubé-Kubel a touché la cible 21 fois et fourni 29 mentions d’aide pour 50 points en 169 rencontres.

Entevue avec Nicolas Aubé-Kubel, nouveau membre des Maple Leafs -

Domi et Anthanasiou à Chicago

L'ancien attaquant des Canadiens de Montréal Max Domi s'est joint aux Blackhawks de Chicago.

Il empochera 3M$ avec sa cinquième équipe dans la LNH.

Les Blackhawks ont offert un contrat identique à l'ailier Andreas Athanasiou.