Artturi Lehkonen s’enracine au Colorado

L’attaquant Artturi Lehkonen a obtenu une nouvelle entente de cinq ans avec l’Avalanche du Colorado, mercredi.

L’ancien du Canadien de Montréal a mérité un salaire annuel de 4,5 millions $, selon le réseau TSN.

Le Finlandais de 27 ans était joueur autonome avec compensation. Les «Avs» avaient fait son acquisition du CH le 21 mars dernier, en retour du défenseur Justin Barron et d’un choix de deuxième tour en 2024.

Avec le club de Denver, Lehkonen a amassé neuf points en 16 parties de saison régulière. Il a toutefois été très important dans la conquête de la coupe Stanley de l’Avalanche, amassant huit buts et six mentions d’aide pour 14 points en 20 rencontres des séries. Il a d’ailleurs inscrit le but gagnant durant le sixième et dernier match de la finale contre le Lightning de Tampa Bay.

Lehkonen a été un choix de deuxième tour (55e au total) du Tricolore au repêchage de 2013. En carrière dans la Ligue nationale, il a touché la cible 80 fois et fourni 78 aides pour 158 points en 412 affrontements.