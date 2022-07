Matty Beniers et Shane Wright déjà en mode rodage

L’arrivée de Shane Wright n’était pas nécessairement attendue par certains partisans du Kraken de Seattle, mais du côté des joueurs, personne ne va s’en plaindre et surtout pas Matty Beniers.

Ce dernier pourra déployer tout son talent aux côtés du quatrième choix du plus récent repêchage amateur durant les prochaines années si tout va comme prévu. Sélectionné au deuxième rang de l’encan 2021, Beniers, 19 ans, a continué d’amasser les points (20 buts et 23 aides pour 43 points en 37 matchs) avec l’université du Michigan lors de la saison 2021-2022 et la présence d’un autre attaquant prometteur devrait l’aider à s’épanouir. Qui sait si les deux hommes seront en uniforme à Seattle durant la prochaine campagne?

«Nous avons été suffisamment chanceux pour obtenir Shane et de nombreux autres excellents hockeyeurs, a évalué au site NHL.com l’Américain, qui a pu discuter avec son futur coéquipier pendant une partie des Mariners, dimanche. Nous avons pu se connaître un peu plus en parlant de nos villes de résidence, des trucs qu’on suivait quand on était enfant. Ce n’étaient pas des sujets de hockey.»

Par contre, Beniers et Wright ont également l’occasion d’en savoir davantage l’un sur l’autre ces jours-ci au camp de développement du Kraken. «Chaque fois que vous êtes sur la glace, vous avez une opportunité de vous améliorer. Certes, vous vous présentez pour rencontrer tout le monde et bâtir cette chimie d’équipe, une culture d’organisation qu’on essaie de construire.»

«Tout le monde s’entraîne afin d’être prêt pour la saison. Nous sommes tous excités, en souhaitant un meilleur dénouement que l’an passé. C’est l’objectif et je crois que tous sont engagés à l’atteindre», a-t-il aussi rappelé.

Progression attendue

Ainsi, le Kraken voudra évidemment faire mieux qu’en 2021-2022, quand il a pris le 30e rang du classement général de la Ligue nationale avec 60 points. La bonne nouvelle, c’est que Wright a le potentiel de donner à long terme plus de punch à une attaque ayant inscrit 216 buts la saison passée. Le joueur de 18 ans a obtenu 94 points, dont 32 buts, en 63 sorties avec les Frontenacs de Kingston, dans la Ligue junior de l’Ontario, durant le dernier calendrier régulier.

Quant à Beniers, il a joué ses 10 premiers matchs en carrière dans le circuit Bettman en fin de campagne et a bien fait avec trois buts et six aides.