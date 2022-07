Malkin reste à Pittsburgh finalement

Malgré toutes les rumeurs suggérant qu’il allait quitter les Penguins de Pittsburgh, Evgeni Malkin poursuivra finalement sa carrière avec la seule équipe pour laquelle il a joué dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Il a apposé sa signature au bas d’un contrat de quatre saisons avec la formation de la Pennsylvanie, mardi soir. Sa nouvelle entente comprend une clause de non-mouvement.

Le Russe empochera en moyenne 6,1 millions $ par campagne.

«Evgeni est un talent générationnel et les gens se souviendront de lui comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la LNH, a indiqué le directeur général Ron Hextall dans un communiqué. Ses accomplissements illustrent l'étendue de son talent et nous sommes excités de le voir continuer de bâtir sa légende à Pittsburgh.»

C’est donc dire que le trio formé par Malkin, Sidney Crosby et Kristopher Letang, qui partage la glace depuis la saison 2006-2007, demeurera uni.

Si le dossier de Letang a été réglé lors de la journée de la première ronde du repêchage, celui de Malkin a fait couler beaucoup d’encre dans les derniers jours, laissant croire à une possible séparation entre les deux parties.

Même s’il aura 36 ans au début de la prochaine saison, Malkin peut encore offrir d’excellents services aux Penguins, lui qui a noirci la feuille de pointage 42 fois en 41 matchs en 2021-2022. Le triple gagnant de la coupe Stanley compte 1146 points en 981 matchs en carrière.

Rappelons que «Geno» a été repêché par les Penguins au deuxième rang au total de l'encan de 2004, une sélection après son compatriote Alexander Ovechkin.

Une émission spéciale sur l'ouverture du marché des joueurs autonomes sera présentée mercredi dès 11h à TVA Sports, TVA Sports direct et au TVASports.ca.