Malkin à Pittsburgh? Giroux à Ottawa? Les preneurs aux livres ont parlé

Plusieurs dizaines de joueurs autonomes au travers de la Ligue nationale s’apprêtent à tester le marché, mercredi. Malgré l’absence de matchs, les parieurs auront ainsi une occasion de se distraire avec quelques possibilités de paris sur la destination des patineurs les plus convoités.

La plateforme de Mise-o-jeu propose d’ailleurs cinq offres. Elles concernent les attaquants Evgeni Malkin, Claude Giroux, Johnny Gaudreau et Nazem Kadri, ainsi que le défenseur John Klingberg.

Evgeni Malkin

Il représente sans aucun doute l’un des joueurs les plus talentueux de la ligue, malgré qu’il continue de vieillir, lui qui aura 36 ans au début de la prochaine campagne. Néanmoins, il a préservé une excellente moyenne légèrement supérieure à un point par match en 2021-2022, lui qui a noirci la feuille de pointage 42 fois en 41 matchs. Les Penguins de Pittsburgh demeurent les favoris pour retenir les services du Russe, qui y a passé l’ensemble de sa carrière. Une mise sur les «Pens» pourraient rapporter trois fois la mise.

Claude Giroux

Le Franco-Ontarien pourrait-il être tenté de se rapprocher de la ville où il est né? C’est du moins ce que pensent les preneurs aux livres, qui considèrent les Sénateurs d’Ottawa comme les favoris dans ce dossier, avec une cote de 2,00. Les Panthers de la Floride (2,50), qui avaient acquis Giroux avant la date limite des transactions, sont aussi dans la course. Tout comme Malkin, Giroux ne rajeunit pas, lui qui a 34 ans, mais il a démontré en 2021-2022 qu’il avait encore l’étoffe d’un excellent joueur dans le circuit Bettman, lui qui a récolté 65 points en 75 matchs, dont 23 points en 18 matchs avec la formation floridienne.

Johnny Gaudreau

Tout semble indiquer que Gaudreau est prêt à faire sauter la banque. Après avoir conclu la dernière campagne à égalité au deuxième rang des pointeurs de la ligue, avec 115 points, il ne fait aucun doute que plusieurs équipes allongeront plusieurs millions de $ sur la table afin d’attirer l’attaquant de 28 ans. Originaire de Salem, dans l’État du New Jersey, Gaudreau pourrait envisager de se rapprocher du domicile familial. Les Flyers de Philadelphie et les Devils du New Jersey sont respectivement les deuxième et troisième favoris pour mettre la main sur Gaudreau, avec des cotes respectives de 4,00 et 4,50. Les Flames de Calgary (1,75), avec qui le petit attaquant a passé l’ensemble de sa carrière de 602 matchs, demeurent toutefois les favoris dans ce dossier.

Nazem Kadri

Parmi les cinq patineurs dans ce texte, le cas de Kadri est sans doute le plus nébuleux. L’attaquant, qui vient de mettre un terme à sa meilleure campagne en carrière, avec 87 points en 71 matchs, a déjà indiqué qu’il écoutera les argumentaires de chaque équipe intéressée à ses services, avant de réduire graduellement ses possibles destinations après des rencontres avec les joueurs et le directeur général de certaines formations. L’Avalanche du Colorado, avec qui Kadri vient de faire la pluie et le beau temps, en plus de gagner la coupe Stanley, est toujours l’équipe favorite. Elle rapporterait deux fois la mise. Les Bruins de Boston (8,00), les Flames de Calgary (8,00), les Red Wings de Detroit (9,00), le Kraken de Seattle (9,00) et les Penguins de Pittsburgh (11,00) garderaient aussi un œil sur la situation. Parier pour «toute autre équipe» que celles mentionnées plus haut permettraient de gagner 2,50 fois la mise.

John Klingberg

Le Kraken de Seattle aurait déjà démontré de l’intérêt pour Klingberg, ce qui explique que la 32e équipe de la Ligue nationale est la favorite pour obtenir le défenseur, avec une cote de 2,25. Les Hurricanes de la Caroline (4,00) pourraient aussi tâter le terrain, tandis que les Stars de Dallas (7,00), avec qui Klingberg a passé toute sa carrière, ne sont pas loin derrière.