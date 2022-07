Les Blue Jays freinent leur glissade

Les Blue Jays de Toronto ont mis fin à une séquence de quatre défaites, mardi au Rogers Centre, où ils ont battu les Phillies de Philadelphie 4 à 3.

Voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus. Le deuxième affrontement de cette série de quatre sera diffusé à TVA Sports à compter de 19h, mercredi.

Lourdes Gurriel fils est celui qui a produit le point vainqueur pour les favoris de la foule, grâce à un double automatique en sixième manche. Sa frappe en lieu sûr a d’abord rebondi au sol, avant de passer au-dessus de la clôture, permettant ainsi à tous les coureurs sur les sentiers, incluant Gurriel fils, d’avancer de deux coussins en trottant. Alejandro Kirk a ainsi croisé la plaque de cette manière.

Gurriel avait lui-même réussi un tour des sentiers plus tôt dans le match, plus précisément en quatrième manche, grâce au double de Matt Chapman.

Teoscar Hernandez a produit les deux autres points des siens, dès l’assaut initial, lui qui a toutefois été épinglé en tentant de convertir son double en triple.

Sur la butte, le partant Jose Berrios (7-4) a peut-être accordé les trois points des Phillies, sur six coups sûrs, en six manches de travail, mais il a aussi fait mordre la poussière à 13 adversaires.

Pour sa part, Jordan Romano a signé son 19e sauvetage de la saison.

Les deux équipes mettront fin à cette courte série de deux matchs mercredi. Les Blue Jays tenteront finalement d’entamer une séquence victorieuse, eux qui avaient perdu neuf de leurs 10 matchs avant d’affronter les Phillies.

Les Blue Jays freinent la descente -

Jansen revient, Moreno s’en va

Avant l’affrontement du jour, les Blue Jays ont retiré le nom du receveur Danny Jansen de la liste des joueurs blessés. Par conséquent, ils ont cédé le joueur de première année Gabriel Moreno aux Bisons de Buffalo, leur club-école dans le niveau AAA.

Jansen était à l’écart des terrains du baseball majeur depuis le 6 juin, et ce, en raison d’une fracture à un doigt. Avant de se blesser, il avait maintenu une moyenne au bâton de ,232 et amassé sept circuits en 19 rencontres.

Pour sa part, Moreno a disputé 18 matchs depuis le 11 juin dernier. Il a maintenu une moyenne de ,276 et frappé 16 coups sûrs en 58 apparitions à la plaque. Il est considéré comme le meilleur espoir de l’unique formation canadienne des ligues majeures.

Les Rays s’approchent des Red Sox

Au Tropicana Field, les Rays de Tampa Bay se sont approchés des Red Sox de Boston et du deuxième rang de la section Est de l’Américaine en les battant une deuxième fois en autant de jours.

Les Rays accusent un demi-match de retard sur leurs rivaux bostonnais, et auront la chance de les dépasser dès le troisième match de la série, mercredi.

Corey Kluber (5-5) ne s’est pas fait des amis chez les Red Sox en dominant au monticule dans le duel du jour. Il a retiré sept frappeurs sur des prises et n’a alloué que quatre coups sûrs et deux points mérités en six manches.

Francisco Mejia et Taylor Walls ont tous deux réussi un simple productif en sixième manche pour propulser les leurs vers la victoire. Austin Strahm (3-3) a accordé le point décisif.