Le DG des Flames attristé de la perte de Gaudreau

L’attaquant vedette Johnny Gaudreau a décidé de tester le marché des joueurs autonomes, au plus grand désarroi des Flames de Calgary.

«Johnny Hockey» a refusé la dernière offre du directeur général Brad Treliving et deviendra libre comme l’air dès mercredi.

«C'est une journée décevante, c'est le moins que l'on puisse dire, a déclaré le DG des Flames en soirée.

«Je peux vous assurer que nous avons tout fait en notre pouvoir pour garder Johnny à Calgary. Je veux souhaiter, à lui et à sa famille, le meilleur. Il nous a donné huit belles années ici.

«Je crois vraiment que c'était une décision familiale et je respecte ça au plus haut point. Johnny a tous les droits et nous n'avons que du respect pour lui en tant que joueur et en tant que personne.»

L’ailier américain de 28 ans a écoulé en 2021-2022 la dernière saison d’une entente de six ans d’une valeur annuelle de 6,75 millions $.

Il devrait jouir d’une importante augmentation de salaire dans son nouveau pacte. Le site spécialisé DailyFaceoff a d’ailleurs avancé qu’il aurait refusé une offre de huit ans et 80 millions $ des Flames.

Gaudreau a connu sa meilleure campagne en carrière cette année. Il a marqué 40 buts pour la première fois, en plus de récolter 115 points.

Cet ancien choix de quatrième ronde en 2011 cumule 609 points en 602 matchs dans la Ligue nationale de hockey.

Rappelons que Gaudreau et les Flames ont vu leur parcours éliminatoire s’arrêter brusquement lorsqu’ils ont été battus en cinq rencontres par leurs ennemis jurés, les Oilers d’Edmonton, au second tour.

Une émission spéciale sur l'ouverture du marché des joueurs autonomes sera présentée mercredi dès 11h à TVA Sports, TVA Sports direct et au TVASports.ca.