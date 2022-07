«Gronk» est catégorique

Même si Tom Brady l’appelle et le supplie, l’ailier rapproché Rob Gronkowski ne sortira pas de la retraite.

C’est ce que l’homme de 33 ans a affirmé lors d’un entretien avec le réseau ESPN, mardi.

«J’adore ce sport et je suis reconnaissant de toutes les opportunités que le football m’a données, mais j’en ai fini avec le football et je fais le saut dans le monde du business», a déclaré celui qui a officiellement accroché son casque et ses épaulettes en juin.

Il s’agit de la deuxième fois que «Gronk» prend sa retraite de la NFL.

Mardi, l’athlète de 33 ans a annoncé sa retraite sur ses réseaux sociaux. Le joueur vedette avait décidé de ne plus jouer au football après la campagne 2018, ayant disputé neuf saisons avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Il est toutefois revenu à la compétition après que son bon ami Brady l’ait convaincu de se joindre aux Buccaneers de Tampa Bay avec lui en 2020. Si jamais le détenteur de sept bagues du Super Bowl retente sa chance, qu’est-ce que Gronkowski lui répondra?

«Je répondrais évidemment au plus grand quart-arrière de tous les temps, et lui demanderais comment il va. Je lui dirais que je vais bien, mais que je ne retournerai pas au football», a dit le natif de l’État de New York.

En 11 saisons dans la NFL, Gronkowski a attrapé 621 passes pour des gains de 9286 verges et 92 touchés en 143 rencontres. Il a été nommé à quatre reprises sur l’équipe des étoiles du circuit Goodell et a reçu cinq invitations pour le match du Pro Bowl. «Gronk» a aussi remporté le Super Bowl à quatre occasions.