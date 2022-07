Dossier Griner: LeBron James critique Washington

La vedette de la NBA LeBron James a estimé mardi que les autorités américaines ne faisaient pas suffisamment d'efforts pour rapatrier Brittney Griner, détenue en Russie depuis février pour possession de drogue.

Dans une bande-annonce pour son émission sur YouTube «The Shop: Uninterrupted», il a rappelé que sa compatriote avait été placée en détention en Russie en février, quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

À lire aussi: Ouverture du procès de Brittney Griner en Russie

«Comment peut-elle, dans ces circonstances, se sentir soutenue par les États-Unis? s'est interrogé James, quadruple champion de la NBA et désigné quatre fois meilleur joueur de la ligue. Dans son cas, je me demanderais "Est-ce que j'ai même envie de rentrer en Amérique?"»

Brittney Griner a plaidé coupable de contrebande de drogue après avoir été arrêtée en possession d'un liquide de vapoteuse à base de cannabis.

Des responsables américains considèrent cette arrestation comme étant arbitraire.

«S'il s'agissait de LeBron, il serait déjà à la maison, n'est-ce pas?», a avancé la semaine dernière Vanessa Nygaard, l’entraîneuse de Griner.

«C'est une prise de position sur la valeur qu'on accorde aux femmes. C'est une prise de position sur la valeur qu'on accorde à une personne noire. C'est une prise de position sur la valeur qu'on accorde à une personne homosexuelle. Toutes ces choses. Nous le savons et c'est ce qui fait un peu plus mal», a-t-elle avancé.

James avait fait part en juin de son soutien pour la basketteuse en accompagnant un message sur Twitter du hashtag #NousSommesBG.

«Nous devons nous rassembler et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ramener BG à la maison, rapidement et en toute sécurité! Notre voix en tant qu'athlètes est plus forte ensemble.»

Son émission doit débuter vendredi, où il devrait s'exprimer davantage sur cette affaire.