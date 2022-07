Cinq joueurs non qualifiés intrigants

Plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont décidé de ne pas déposer d’offres qualificatives à de bons jeunes joueurs, ce qui fait en sorte qu’ils seront libres comme l’air ce mercredi, à l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

En voici cinq:

Dylan Strome – Attaquant

En pleine reconstruction, les Blackhawks de Chicago ont choisi de jeter la serviette concernant Dylan Strome. Le joueur de centre de 25 ans a pourtant amassé 154 points en 225 rencontres avec les «Hawks». Ces derniers avaient fait son acquisition des Coyotes de l’Arizona en novembre 2018.

Le troisième choix au total du repêchage de 2015 représente une option très alléchante pour une formation qui cherche un patineur en mesure de piloter un deuxième ou un troisième trio, en plus d’être capable d’évoluer sur l’avantage numérique.

Ilya Samsonov – Gardien

Les Capitals de Washington ont décidé de faire table rase en ce qui concerne leurs gardiens. Après avoir échangé Vitek Vanecek au Devils du New Jersey, ils ont décidé de laisser partir Ilya Samsonov.

Le gardien a été souvent blessé dans les dernières années et a aussi fait preuve de beaucoup d’inconstance. Le Russe pourrait relancer sa carrière en obtenant un poste de second et même surprendre avec une bonne défensive devant lui.

Sonny Milano – Attaquant

Il est assez surprenant de voir les Ducks d’Anaheim ne pas retenir les services d’un ailier rapide et talentueux en possession de la rondelle. Sonny Milano vient de connaitre sa meilleure saison dans la LNH, lui qui a récolté 14 buts et 20 mentions d’aide pour 34 points en 66 parties.

Il faut toutefois préciser qu’il a joué la grande majorité de la campagne sur l’unité d’un certain Trevor Zegras.

Dominik Kubalik – Attaquant

En trois saisons dans l’uniforme des Blackhawks, Dominik Kubalik a amassé 116 points en 202 matchs. Cela représente 0,57 point en moyenne par parties.

Le Tchèque de 26 ans peut cependant être considéré comme une joueur unidimensionnel et une nuisance dans sa zone. Il représente toutefois un beau projet pour un club qui a terriblement besoin d’offensive.

Victor Mete – Défenseur

L’ancien joueur du Canadien de Montréal Victor Mete a connu un certain succès sur la troisième paire pendant son séjour avec l’organisation de la Belle Province. Il n’a cependant pas été en mesure de poursuivre sa progression quand il a obtenu plus de responsabilités avec les Sénateurs d’Ottawa.

Mete est un arrière mobile, qui excelle quand la rondelle est sur son bâton. L’Ontarien pourrait séduire une équipe à la recherche de profondeur à sa ligne bleue.

