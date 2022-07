Les honneurs de mi-saison dans le baseball majeur

Publié aujourd'hui à 10h07

Mis à jouraujourd'hui à 10h07

Parfois, je trouve qu’une saison de baseball ressemble beaucoup aux temps passés sur les bancs d’école quand on est plus jeunes. Les journées et les matchs peuvent paraître longs, mais les semaines et la saison passent très vite. Ainsi, nous sommes déjà rendus au mois de juillet et toutes les équipes ont maintenant passées la marque des 81 matchs et de la mi-saison. Alors voici mes choix pour les différents honneurs individuels dans le baseball majeur, à ce stade-ci de la saison.

Cy Young

Ligue nationale

Sandy Alcantara (9-3, 1,73)

Il est le meilleur de la Ligue nationale et on en parle si peu. Le marché de Miami n’attire pas les foules ni les caméras et l’équipe est plutôt médiocre depuis plusieurs années. Il est certain que la fiche de Tony Gonsolin est très impressionnante (11-0, 1,62), mais la plupart des statistiques importantes vont du côté d’Alcantara. Gonsolin obtiendra peut-être le départ comme partant au match des étoiles puisque c’est à Los Angeles, mais Alcantara est le meilleur partant de la Ligue nationale jusqu’à maintenant.

Autres candidats

Tony Gonsolin - LAD

Joe Musgrove –Padres

Ligue américaine

Shane McClanahan-Tampa Bay (9-3, 1,73)

Là aussi, la lutte est très serrée, mais mon choix pour la mi-saison est le gaucher Shane McClanahan des Rays. Dominant depuis le début de la saison, il ne reçoit pas la même publicité que d’autres lanceurs qui évoluent dans des gros marchés. Le mouvement sur les tirs du gaucher de 25 ans est tellement imprévisible et impressionnant. Cependant, l’attaque des Rays devra mieux faire pour lui donner quelques victoires supplémentaires.

Autres candidats

Justin Verlander-Houston

Alek Manoah - Toronto

Gérant de l’année

Ligue nationale

Buck Showalter – Mets de New York (53 victoires 33 défaites)

Ce n’est pas un choix évident pour le moment, mais j’ai un léger penchant pour le vétéran Buck Showalter avec les Mets. Même privé de Jacob deGrom, Tyler Megill et Max Scherzer pendant une longue période, l’équipe a réussi à garder la tête de sa division. L’effet Showalter dure habituellement un an ou deux, avant que les joueurs ne le trouvent trop exigeant, mais jusqu’ici c’est mission accompli.

Autres candidats

Bob Melvin – Padres

Ligue américaine

Aaron Boone – Yankees (61 victoires 25 défaites)

On dira ce qu’on voudra des Yankees, mais Aaron Boone fait tout un travail. L’équipe se dirige vers l’une des meilleures saisons de sa glorieuse histoire, malgré plusieurs blessures et quelques joueurs vieillissants. Les partisans aimeraient voir l’équipe de Boone mieux performer en série, mais le mois d’octobre ne compte pas au niveau du vote.

Autres candidats

Dusty Baker – Astros

Brendan Hyde - Orioles

Recrue de l’année

Ligue nationale

Spencer Strider – Braves d’Atlanta (4-2, 2,60)

J’ai hésité longtemps entre les deux jeunes des Braves, le droitier Spencer Strider et le voltigeur de centre Michael Harris. Lors du match de jeudi dernier, Harris a frappé la longue balle alors que Strider a lancé six manches et a récolté 12 retraits au bâton, dont les 9 premiers retraits du match. Ce dernier a été électrique et dominant. Strider a commencé la saison dans l’enclos de relève, mais depuis qu’on l’a inséré dans la rotation, le droitier de 23 ans impressionne à chaque départ et pourrait être un facteur important chez les Braves s’ils veulent gagner la Série Mondiale à nouveau.

Autres candidats

Michael Harris – Braves

Mackenzie Gore - Padres

Ligue américaine

Julio Rodriguez – Mariners (.274 15 circuits 43 points produits et 21 buts volés)

Déjà une quinzaine de circuits et une vingtaine de buts volés pour le jeune voltigeur de 21 ans. Après un mois d’avril difficile, Rodriguez a démontré tout son talent par la suite et devrait remporter le titre s’il continue à ce rythme. Mais faudra voir si le long calendrier du baseball majeur pourrait lui causer des ennuis, comme c’est souvent le cas pour les vertes recrues.

Autres candidats

Bobby Witt - Royals

Jeremy Pena – Astros

Joueur par excellence

Ligue Nationale

Paul Goldschmidt – Cardinals (.340, 19 circuits 65 points produits et 5 buts volés)

Que ce soit en Arizona ou à St. Louis, Paul Goldschmidt a toujours fait parti de l’élite, sans faire de bruit. Mais cette année, le vétéran joueur de 34 ans a vraiment élevé son jeu à un autre niveau. La lutte devrait se poursuivre avec Pete Alonso des Mets jusqu’à la fin de la saison et c’est peut-être celui qui restera en santé qui l’emportera. Trea Turner est aussi un bon candidat, lui qui deviendra un joueur autonome à la fin de la saison.

Autres candidats

Pete Alonso – Mets

Trea Turner – Dodgers

Ligue Américaine

Aaron Judge – Yankees (.283, 30 circuits 65 points produits et 7 buts volés)

Pour le moment, il ne fait aucun doute que Judge est le favori, même s’il a quelque peu ralenti dans les dernières semaines. Il obtiendra peut-être plus de journées de congé en raison de la domination des Yankees, mais s’il reste en santé, il devrait l’emporter et ensuite faire exploser la banque à New York ou ailleurs. Jose Ramirez et Yordan Alvarez sont aussi de bons candidats. Et s’il y a un joueur des Angels qui devrait recevoir des votes, ça devrait être Shohei Ohtani et non Mike Trout.

Autres candidats