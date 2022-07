Les Blackhawks poursuivent leur ménage

Le directeur général des Blackhawks de Chicago, Kyle Davidson, a poursuivi son grand ménage d’été, lundi, en plaçant le nom des attaquants Brett Connolly et Henrik Borgstrom au ballottage.

Selon le réseau Sportsnet, ce serait dans le but de racheter le contrat de chacun des patineurs.

Autant Connolly que Borgstrom devaient écouler la dernière année de leur contrat respectif en 2022-2023. Le premier aurait empoché 3,5 millions $ avant de profiter du statut de joueur autonome sans compensation à la fin de la campagne, tandis que le second aurait touché 1 million $, pour ensuite se retrouver joueur autonome avec compensation.

Les deux hommes n’ont pas eu un très gros impact avec les Hawks en 2021-2022. Connolly n’a joué que neuf matchs, inscrivant un seul point. Il a plutôt passé la majorité de son temps dans la Ligue américaine, avec les IceHogs de Rockford, où il a participé à 37 duels. Pour sa part, Borgstrom a participé à 52 matchs de la formation de l’Illinois, noircissant la feuille de pointage sept fois.

Davidson a été plutôt actif dans les derniers jours afin de remodeler son équipe. Il a d’abord échangé Alex DeBrincat aux Sénateurs d’Ottawa et Kirby Dach au Canadien de Montréal, en plus de parler une fois supplémentaire lors de la première ronde de l’encan en acceptant d’acquérir le gardien Petr Mrazek, et son contrat qui compte pour 3,4 millions $ sur la masse salariale, des Maple Leafs de Toronto.

De plus, il n’aurait pas l’intention de soumettre une offre qualificative aux attaquants Dylan Strome et Dominik Kubalik, ce qui leur permettrait de profiter d’une autonomie complète mercredi.

