Evgeni Malkin testera le marché

Une page d'histoire pourrait se tourner chez les Penguins de Pittsburgh, mercredi.

En effet, selon Darren Dreger, l'attaquant Evgeni Malkin a décidé de tester le marché des joueurs autonomes et il sera ainsi libre comme l'air dans moins de 48 heures.

Le gros joueur de centre russe de 35 ans voudrait signer une entente d'au moins quatre ans et le directeur général Ron Hextall ne voudrait pas lui donner plus de trois ans, selon The Athletic. Il vient d'écouler la dernière campagne d'un contrat de huit ans d'une valeur annuelle de 9,5 millions $.

En 2021-2022, Malkin a raté la première moitié de la saison avant de récolter 42 points au cours des 41 rencontres restantes.

Le numéro 71 a récolté 1146 points en 981 rencontres et a notamment raflé deux trophées Art-Ross, remis au meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey (LNH).