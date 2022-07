Comportement anticoncurrentiel de la PGA envers la LIV?

Le ministère de la justice des États-Unis enquête actuellement sur un éventuel comportement anticoncurrentiel de la PGA envers le nouveau circuit LIV, soutenue financièrement par l'Arabie Saoudite, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

Les agents des joueurs auraient reçu des demandes de renseignements de la part des enquêteurs antitrust concernant les règlements de l'US PGA Tour régissant la participation des joueurs à d'autres événements, et les actions récentes de la PGA concernant le LIV Golf.

Si le ministère de la justice a refusé tout commentaire, les médias Golf Channel et Golf Digest ont déclaré que la PGA avait confirmé la tenue d'une enquête.

Lancée en juin dernier et soutenue financièrement par l'Arabie saoudite, la LIV a déjà débauché plusieurs joueurs de premier plan, dont Dustin Johnson, Phil Mickelson et Sergio Garcia, et propose des dotations inédites sur le circuit mondial.

Le PGA Tour, qui gère le circuit nord-américain, a décidé d'interdire aux golfeurs y prenant part de s'inscrire à ses tournois de la saison régulière. Cette sanction va être contestée devant les tribunaux par certains des joueurs concernés.

Ces révélations interviennent peu avant le début du dernier Majeur de la saison, le British Open, où les joueurs de la LIV ont été autorisés à concourir.

En 1994, la PGA avait déjà fait l'objet d'une enquête quand la star australienne Greg Norman, qui dirige aujourd'hui la LIV, avait tenté de lancer un circuit rival. Mais elle avait pris fin un an après sans que la PGA ne soit inquiétée.

«Nous sommes passés par là en 1994 et nous sommes confiants quant à une issue similaire», a déclaré un porte-parole de la PGA.

L'enquête s'était penchée sur l'interdiction faite par la PGA à ses membres de participer à des événements concurrents, ce qui nécessite une autorisation de la part du circuit.