Tiger Woods est fin prêt pour l’Omnium britannique

Reverrons-nous le Tiger Woods des beaux jours lors de la 150e édition de l’Omnium britannique, qui aura lieu du 14 au 17 juillet sur le mythique parcours «Old Course» de St. Andrews? Chose certaine, l’Américain a bien paru lors de sa ronde de pratique, dimanche.

Pour la première fois de l’année, l’athlète de 46 ans a complété une ronde de pratique complète de 18 trous, lui qui n’avait fait que des séances de neuf trous avant le Tournoi des Maîtres, en avril, et avant le Championnat de la PGA, en mai. Il avait aussi fait une croix sur l’Omnium des États-Unis, afin de concentrer ses efforts sur ce tournoi majeur, et surtout, sur un terrain où il a soulevé le trophée du vainqueur deux fois dans sa carrière, soit en 2000 et en 2005.

Le gagnant de 15 titres du grand chelem a d’ailleurs calé trois oiselets lors de la ronde de pratique, durant laquelle il était accompagné de Justin Thomas.

«Il a eu de la diffculté au début, mais il s’est amélioré plus la journée avançait, a même indiqué le caddie de Woods, Joe LaCava, au réseau ESPN. C’est encourageant.»

La veille, Woods et Thomas avaient aussi parcouru le parcours à la marche, profitant de l’occasion pour effectuer des coups d’approche et des roulés sur les verts.

Woods tentera donc d’obtenir un meilleur résultat que ce qu’il avait fait lors des deux tournois majeurs précédents auxquels il a participé en 2022. Il avait conclu le Tournoi des Maîtres au 47e échelon et s’était retiré en raison de la douleur à sa jambe droite après la troisième ronde du Championnat de la PGA, lui qui affirme qu’il a constamment mal et qu’il ne sera jamais plus à 100% depuis son accident de la route – et l’opération qui s’en est suivie – où il avait subi de multiples fractures.

À en croire les propos de Thomas, Woods pourrait en étonner plus d’un à St. Andrews, et même qu’une victoire n’est pas impossible.

«J’ai appris à ne jamais sous-estimé quoi que ce soit avec lui», a-t-il dit.