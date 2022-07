Sept espoirs du CH à surveiller au camp de développement

Le camp de développement du Canadien de Montréal s’est officiellement mis en branle dimanche et se poursuivra jusqu’à mercredi. Il mettra ainsi en vedette certains des meilleurs espoirs de l’organisation.

Logan Mailloux et Kaiden Guhle, blessés, ne pourront sauter sur la patinoire. Ils seront tout de même présents à Brossard. Pour sa part, Jan Mysak, qui se prépare pour le Championnat du monde de hockey junior, pour la Tchéquie, a dû faire l’impasse sur l’événement. Néanmoins, plusieurs patineurs seront à surveiller. Voici sept d’entre eux.

Juraj Slafkovsky, attaquant, Slovaquie, TPS Turku

De quoi est fait le tout premier choix du repêchage?

Rares sont ceux qui ont pu voir le jeu du plus récent premier choix au total au repêchage puisqu’il jouait en première ligue finlandaise, où il a amassé 10 points en 31 matchs à son année de repêchage. Slafkovsky avait aussi été impressionnant aux Jeux olympiques, où il avait mené les siens vers une médaille de bronze avec sept buts, dont deux lors du match pour l’obtention de cette médaille.

Sean Farrell, attaquant, États-Unis, Université Harvard

Peut-il maintenir une telle production offensive chez les professionnels?

Depuis qu’il a entendu son nom être appelé par le CH en quatrième ronde (124e au total) en 2020, Farrell noircit la feuille de pointage à un rythme effréné à tous les niveaux. Il avait d’abord amassé 101 points en 53 duels avec le Steel de Chicago, dans la Ligue de hockey des États-Unis (USHL), avant d’en récolter 28 autres en 24 matchs avec le Crimson de l’Université Harvard, l’année suivante. Farrell a même ajouté six points en quatre matchs pour l’équipe américaine aux Jeux olympiques.

Joshua Roy, attaquant, Canada, Phoenix de Sherbrooke

Où son année d’éclosion le mènera?

Vu comme un simple espoir québécois après sa sélection en cinquième ronde (150e au total) du repêchage de 2021, Roy s’est rapidement immiscé parmi les espoirs les plus prometteurs de l’organisation montréalaise après une année lors de laquelle il a véritablement éclos avec le Phoenix de Sherbrooke, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ses 119 points en 66 matchs lui ont permis de conclure au premier rang des pointeurs du circuit Courteau, lui qui a aussi ajouté 23 points en 11 duels éliminatoires. Ses performances lui avaient même valu un contrat d’essai avec le Rocket de Laval après l’élimination des siens.

Filip Mesar, attaquant, Slovaquie, Poprad HK SKP

La complicité avec Slafkovsky sera-t-elle visible?

On pourrait dire que les deux Slovaques repêchés par le CH en première ronde vivent un rêve, eux qui sont aussi des amis d’enfance. D’ailleurs, Slafkovsky et Mesar semblaient déjà s’entendre comme larrons en foire, à peine venaient-ils d’entendre leur nom. Reste à savoir maintenant si cette amitié saura se transposer sur la glace.

Justin Barron, défenseur, Canada, Canadien de Montréal

Peut-il occuper un rôle à temps plein avec le grand club?

Acquis au cours de la dernière campagne, dans la transaction envoyant Artturi Lehkonen à l’Avalanche du Colorado, Barron n’a eu le temps que de disputer cinq matchs à Montréal avant de subir une blessure qui a mis fin à sa campagne. L’athlète de 20 ans doit encore faire ses preuves, mais il devrait tout de même obtenir de bonnes chances de s’imposer au sein de la brigade défensive du CH.

Lane Hutson, défenseur, États-Unis, programme de développement américain

Sa petite stature lui nuira-t-il?

Si ce n’était pas de sa petite charpente – il mesure 5 pi 9 po et pèse 148 lb – Hutson aurait pu entendre son nom plus tôt dans le repêchage. Le défenseur possède toutes les qualités recherchées dans le prototype du défenseur moderne, soit un bon coup de patin, d’excellentes aptitudes en relance à l’attaque et en maniement de bâton, ainsi qu’une excellente vision du jeu. À long terme, Hutson devra ajouter du muscle à son gabarit, mais la première impression pourrait rester longtemps.

Arber Xhekaj, défenseur, Canada, Bulldogs de Hamilton

Peut-il rivaliser avec les autres jeunes défenseurs?

Le Tricolore possède plusieurs espoirs de qualité à la ligne bleue, dont Barron, Guhle, Hutson, Mailloux et Jordan Harris. Arber Xhekaj tentera donc de montrer qu’il a autant de talent que ce groupe, lui qui a été essentiel au succès des Bulldogs de Hamilton, qui ont gagné le championnat de la Ligue de l’Ontario, avant de s’incliner en finale de la coupe Memorial.