Les Sabres règlent un dossier à la ligne bleue

Les Sabres de Buffalo ont annoncé dimanche s’être entendus avec leur défenseur Jacob Bryson pour un contrat de deux saisons.

Bryson touchera en moyenne 1,85 million $ par année en vertu de cette entente. Il était sur le point de devenir joueur autonome avec compensation.

Ancien choix de quatrième ronde à l’encan de 2017, l’Ontarien de 24 ans a disputé sa première saison complète avec les Sabres en 2021-2022. Il a marqué un but et récolté neuf mentions d’aide en 73 rencontres. Seul Rasmus Dahlin a disputé plus de matchs à la ligne bleue des Sabres cette année.

Les arrières Will Butcher, Colin Miller et Mark Pysyk seront d'ailleurs libres comme l’air dès le 13 juillet s’ils ne trouvent pas un terrain d’entente avec le directeur général Kevyn Adams.

L’ailier suédois Victor Olofsson est aussi à la recherche d’un nouveau contrat pour demeurer dans l’État de New York, lui qui pourrait devenir joueur autonome avec compensation.