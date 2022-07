Les Capitales clouent le cercueil des Boulders

Les Capitales de Québec semblent avoir été piqués par leurs défaites consécutives aux mains des Boulders de New York à la mi-juin. L’équipe de la Vielle Capitale a couronné dimanche un deuxième balayage consécutif face à leurs rivaux de la Grosse Pomme.

Les hommes de Patrick Scalabrini ont jailli en fin de match pour rompre l’impasse et l’emporter 5 à 4. Ils ont profité des largesses de Josh Loeschorn pour marquer deux points en septième manche.

David Glaude a d’abord envoyé Garrett Takamatsu au marbre en frappant un roulant, puis T.J. White a cogné un double d’un point pour porter la marque à 5 à 3.

Gabriel Garcia a réduit l’écart à un point en huitième manche grâce à un ballon-sacrifice, mais les Boulders ont failli à la tâche de créer l’égalité par la suite. Plus tôt dans la rencontre, Garcia avait inscrit une longue balle de deux points aux dépens de Joel Huertes.

Glaude et Takamatsu ont tous deux réussi un triple dans la victoire, mais c’est Jeffry Parra qui a mené la charge à l’attaque pour les «Caps». Il a produit trois points grâce à un coup de circuit et un roulant.

Au monticule, Huertes a rempli son mandat comme lanceur partant, passant six frappeurs dans la mitaine et accordant six coups sûrs et deux points mérités en six manches.

Loeschorn a quant à lui permis cinq frappes en lieu sûr et autant de points mérités en six manches et deux tiers de travail.

Les Capitales (35-15) ont ainsi signé un cinquième gain consécutif et maintiennent toujours une mince avance sur les Titans d'Ottawa (33-18) et le deuxième rang de l'Association de l'Est de la Ligue Frontière.

Les «Caps» recevront dès jeudi la pire équipe de la ligue, les Greys d’Empire State (3-47), pour le premier duel d’une série qui en comporte quatre. Ils ne pourront toutefois pas prendre l'équipe sans domicile fixe du circuit à la légère, elle qui a surpris les Titans vendredi dernier.