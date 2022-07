Leclerc s'impose en Autriche

Charles Leclerc (Ferrari) a remporté le Grand Prix d'Autriche de F1 dimanche devant Max Verstappen (Red Bull) à l'issue d'une course indécise jusqu'au bout.

Leclerc, victime d'ennuis d'accélérateur, a terminé avec moins de 2 secondes d'avance sur le Néerlandais qui garde la tête du championnat du monde après 11 manches disputées. Le podium est complété par Lewis Hamilton (Mercedes) à la suite de l'abandon de l'autre Ferrari pilotée par Carlos Sainz Jr dont le moteur a pris feu alors qu'il tentait d'arracher la 2e place à Verstappen à une dizaine de tours de l'arrivée.

«Cela a été une très bonne course avec un bon rythme. J'avais un problème d'accélérateur et il ne me restait que de 20 à 30% d'ouverture mais j'ai pu gérer cela jusqu'à la fin», a déclaré le pilote monégasque après l'arrivée.

Il n'avait pas terminé sur le podium lors des cinq Grand Prix précédents et se voyait distancé par Verstappen au championnat. «Il était temps» de remporter une nouvelle victoire, la 3e de la saison pour lui, a-t-il reconnu.

«On a souffert avec les pneus», a indiqué pour sa part Verstappen. «Mais c'est quand même une deuxième place», a-t-il souligné.

«C'est dommage pour les fans, je n'ai pas pu leur offrir une victoire», a-t-il regretté à l'endroit de la marée de ses supporters et de ceux de Red Bull venus assister à la course sur le circuit autrichien de Spielberg, propriété du géant des sodas Red Bull et de l'écurie éponyme.

L'autre Red Bull de Sergio Perez a abandonné tôt dans la course après un accrochage avec la Mercedes de George Russell qui a terminé 4e devant l'Alpine du Français Esteban Ocon.

END OF RACE (LAP 71/71)



TOP 10

Leclerc

Verstappen

Hamilton

Russell

Ocon

Schumacher

Norris

Magnussen

Ricciardo

Alonso #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/qeghTP6WWm — Formula 1 (@F1) July 10, 2022

Encore pénible pour Stroll (Agence QMI)

Les déboires d’Aston Martin et du Québécois Lance Stroll se sont poursuivis alors que le pilote a de nouveau conclu à l’extérieur du top 10, et donc, des points.

Stroll a ainsi croisé le fil d’arrivée en 13e place, avec un tour de retard sur Leclerc.

Les moments de réjouissance ont été très peu nombreux pour le représentant de l’unifolié. Il a toutefois roulé quelques secondes en quatrième place, aux alentours du 30e tour, quand il a profité des arrêts aux puits de tous les autres pilotes pour grappiller quelques places. Il les a toutes perdues en s’arrêtant à son tour.

Stroll pourra toutefois se consoler en se disant qu’il a mieux fait que son coéquipier, Sebastian Vettel, qui a terminé l’épreuve au 15e échelon.

L’autre canadien en lice, Nicholas Latifi, chez Williams, n’a pas été en mesure de terminer la course de 71 tours, lui qui a dû abandonner au 51e tour.