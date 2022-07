Wayne Rooney de retour en MLS?

Le D.C. United et son ancien joueur, la légende du soccer anglais Wayne Rooney, auraient discuté du poste d’entraîneur-chef de l’équipe, qui est actuellement vacant.

Le retraité de 36 ans a récemment entraîné Derby County en Angleterre, mais a choisi de quitter l’équipe en juin après que celle-ci ait été reléguée en troisième division.

Rooney a porté l’uniforme du D.C. United en 2018 et 2019, marquant 23 buts en 48 apparitions en Major League Soccer. Selon le site web de la ligue, il y aurait de l’intérêt de chaque côté pour un retour de l’Anglais à Washington, mais cette fois, sur les lignes de côtés.

Le D.C. United est sans pilote depuis avril, depuis que l’Argentin Hernan Losada a été remercié après un peu plus d’une saison. C’est son assistant Chad Ashton qui agit à titre d’instructeur par intérim, mais l’expérience n’a pas rapporté ses fruits.

L’équipe est au fin fond de l’Association de l’Est et a perdu son dernier match, contre l’Union de Philadelphie vendredi, par la marque de 7 à 0. «C’était une performance embarrassante», s’est désolé Ashton après la rencontre, selon le MLSsoccer.com.

«Ils étaient plus compétitifs, plus travaillants, ils étaient meilleurs que nous, ils voulaient plus que nous, a-t-il ajouté. Je n’ai pas beaucoup d’explications. C’est embarrassant. Je m’excuse aux amateurs. Je m’excuse pour notre gestion. Je m’excuse pour une performance aussi faible.»