Verstappen remporte le sprint en Autriche

Max Verstappen (Red Bull) a remporté samedi la Course sprint du Grand Prix d'Autriche de Formule 1 et partira donc en pole position pour la course dimanche.

Le champion du monde en titre et leader au classement actuel du championnat a devancé les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz Jr au terme des 23 tours de course. Il inscrit également huit points supplémentaires au championnat.

«C'était une bonne course. J'ai été à fond du début à la fin», a déclaré Verstappen après l'arrivée. «Les premiers tours m'ont permis de gérer mon écart et ensuite j'ai maintenu mon rythme». Il a toutefois souligné que «demain (dimanche), cela sera beaucoup plus long et il faudra faire attention aux pneus».

Derrière la Red Bull du champion néerlandais, les deux Ferrari se sont livré une bataille serrée qui a tourné à l'avantage de Charles Leclerc.

«C'était assez compliqué. Max a attaqué au début et moi je voulais attaquer à la fin. Je me suis bien battu avec Carlos (Sainz). J'espère pouvoir mettre plus de pression sur Max demain et j'espère qu'on pourra travailler en équipe», a souligné le pilote monégasque.

Sainz, vainqueur du dernier Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche dernier, a estimé avoir pris un «bon départ». Mais l'Espagnol a précisé avoir «peut-être un peu surchauffé mes pneus et j'ai terminé derrière Charles.

La course sprint a également été marquée par une belle remontée du Mexicain Sergio Perez, coéquipier de Verstappen chez Red Bull. Parti 13e après avoir été pénalisé après les qualifications vendredi, il a terminé 5e.

L'Espagnol Fernando Alonso (Alpine) a, en revanche, été contraint à l'abandon dès le départ et partira en conséquence en fond de grille dimanche.

Le GP d'Autriche, dont le départ sera donné dimanche, est la deuxième des trois courses de la saison à proposer une course sprint le samedi, un format inauguré la saison dernière et déjà utilisé cette année lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne, à Imola en avril.

Les huit premiers de la course sprint reçoivent des points supplémentaires au championnat du monde et son résultat détermine la grille de départ du Grand Prix dimanche.

Stroll partira 12e (Agence QMI)

Le Québécois Lance Stroll partira au 12e rang, dimanche, à la suite de la course sprint.

Stroll, qui a conclu l’épreuve du jour en 13e place, profite du fait que Valtteri Bottas (Alfa Romeo) est rélégué en fond de grille pour changement de moteur.