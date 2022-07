Une chance à saisir pour Johnny Gaudreau

Maintenant que le repêchage 2022 de la Ligue nationale de hockey appartient au passé, les yeux se tournent vers l’ouverture du marché des joueurs autonomes, le 13 juillet. Un nom qui attire l’attention : Johnny Gaudreau.

À 28 ans, Gaudreau pourrait évidemment en venir d'ici là à une entente avec son équipe actuelle, soit les Flames de Calgary.

Présent à Montréal pour le repêchage, le directeur général des Flames Brad Treliving demeure optimiste de s’entendre avec Gaudreau, mais n’exclut pas les différents scénarios.

«Nous voulons signer un contrat avec le joueur et je crois qu’il veut être à Calgary, mais ce sont de grosses décisions, a indiqué Treliving, cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Il a mérité cette opportunité [de tester les marché des joueurs autonomes sans compensation]. S’il ne s’entend pas avec nous, il peut voir ce que lui offre le marché. C’est quelque chose qu’il doit considérer. Pour nous, le but est de simplement essayer de le retenir et nous continuons de travailler là-dessus.»

Lors de la dernière saison, Gaudreau a atteint des sommets en carrière avec 40 buts et un total de 115 points en 82 rencontres. L’attaquant, qui avait été sélectionné en quatrième ronde (104e au total) par les Flames au repêchage de 2011, a inscrit 609 points en 602 matchs depuis le début de sa carrière dans la LNH.