Olivier Renard refuse de se laisser intimider

Olivier Renard ne se laissera pas intimider par les folies dépensières des autres clubs.

Dans l’Est, le Toronto FC a notamment été très agressif pour faire l’acquisition de Mark-Anthony Kaye.

Lors de son segment «L’œil du Renard» à TVA Sports dans lequel il répond aux questions du public, le directeur sportif du CF Montréal a révélé que son club est parmi les plus responsables en ce qui a trait à la gestion des sous.

«On est dans les quatre derniers clubs de la Ligue en ce qui a trait aux salaires et à l’achat de joueurs. Je ne vais pas commencer à me battre avec des équipes qui veulent dépenser de l’argent. On essaie de dépenser le plus intelligemment possible.»

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.