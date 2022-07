Keith Hernandez immortalisé

Les Mets de New York ont rendu hommage au premier capitaine de leur histoire, Keith Hernandez, en retirant son chandail au Citi Field, et ont couronné la soirée de samedi avec une victoire dramatique aux dépens des Marlins de Miami.

Tanner Scott (4-3) a raté un lancer de routine au premier but en manche supplémentaire, ce qui a permis à Tomas Nido de croiser le marbre pour propulser les Mets vers un gain de 5 à 4.

Avant le début des hostilités, Hernandez est devenu le septième joueur à voir son chandail être hissé dans les hauteurs du Citi Field. Reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de premier but de son époque, il a disputé 2088 rencontres de saison régulière dans le baseball majeur entre 1974 et 1990.

Acquis des Cardinals de St. Louis en 1983, Hernandez a passé sept saisons dans la Grosse Pomme et a mené les Mets vers leur dernière conquête de la Série mondiale, en 1986.

En 10e manche, Francisco Lindor croyait bien avoir coûté la victoire à son équipe lorsque son erreur de lancer a envoyé Billy Hamilton au marbre. Il a ainsi été soulagé de voir Scott l’imiter quelques instants plus tard.

Lindor et Pete Alonso ont tous deux cogné des longues balles dans la victoire des favoris de la foule. Le lanceur partant Carlos Carrasco s'est aussi illustré pour les Mets en limitant les Marlins à deux points mérités et sept coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

Des débuts impressionnants pour Nolan Jones

Auteur de deux coups sûrs et un point vendredi pour ses débuts dans le baseball majeur, Nolan Jones a frappé le premier circuit de sa carrière dans une victoire de 13 à 1 des Guardians de Cleveland sur les Royals, à Kansas City.

Le voltigeur, qui est un joueur de troisième but de formation, est considéré comme l’un des meilleurs espoirs des Guardians. Le joueur de 24 ans est resté fidèle à sa réputation en sortant des limites du terrain la première balle que lui a offerte Jackson Kowar en quatrième manche. Avec trois points, il portait alors le pointage à 11 à 0.

Jose Ramirez a aussi produit trois points grâce à sa 17e longue balle et un simple. Steven Kwan et Andres Gimenez ont également ajouté leur grain de sel avec deux points chacun.

C’est le partant Triston McKenzie (6-6) qui a enregistré la victoire, lui qui a donné trois frappes en lieu sûr et cinq buts sur balles aux Royals en six manches.

Semien en feu

À Arlington, au Texas, les Rangers ont pu compter sur un Marcus Semien très en forme, qui a été à l’origine de quatre points dans un gain de 9 à 7 sur les Twins du Minnesota.

Le joueur d’arrêt-court a créé l’égalité 4 à 4 en quatrième manche avec un circuit. Au huitième assaut, c’est son triple qui a produit le point de la victoire, quand Leody Taveras a croisé la plaque.

Corey Seager et Kole Calhoun ont aussi étiré les bras du côté des favoris locaux. Jose Miranda et Gary Sanchez ont fait de même pour les Twins, qui ont subi un troisième revers consécutif.