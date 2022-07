Wild: de la bisbille devant le filet

Le gardien québécois Marc-André Fleury se réjouit à l’idée de poursuivre son partenariat avec l’autre portier du Wild du Minnesota, Cam Talbot.

Un jour après avoir paraphé une prolongation de contrat de deux ans d’une valeur annuelle de 3,5 millions $, Fleury a expliqué son raisonnement et a assuré qu’il n’avait pas de problème à partager sa cage à nouveau la saison prochaine.

«C’était la première fois de ma carrière que j’étais un joueur autonome, a indiqué le natif de Sorel-Tracy, dont les propos ont été repris par le quotidien “St. Paul Pioneer Press”. Je suis heureux qu’on soit venu à une entente assez rapidement.

«[Talbot] et moi allons tous deux jouer. C’est quelque chose qui va nous rendre meilleurs, je crois. Chaque soir, nous aurons un gardien frais et dispo dans le filet. Nous allons nous aider et nous pousser mutuellement.»

Après avoir entamé la saison avec les Blackhawks de Chicago, Fleury a maintenu une fiche de 9-2 et un taux d'efficacité de ,910 en saison régulière au Minnesota. Il a perdu trois de ses cinq départs en séries éliminatoires et le Wild a baissé pavillon au premier tour face aux Blues de St. Louis.

Talbot mécontent

Selon le réseau Sportsnet, le camp de Talbot et le directeur général du Wild, Bill Guerin, se sont rencontrés à plusieurs reprises au cours de la fin de semaine, après que ce dernier eut confirmé qu’il désirait conserver le même duo de portiers la saison prochaine.

L’agent de Talbot, George Bazos, n’a pas corroboré la frustration de son client, mais a lancé au réseau TSN que «Billy [Guerin] devra beaucoup réfléchir».

Le DG du Wild a peiné à digérer les propos de Bazos.

«Je n’ai rien à foutre, a répondu Guerin à The Athletic. Cam Talbot est sous contrat. [Bazos] peut dire ce qu’il veut. Cam est un membre de notre équipe et nous l’aimons vraiment. Tout ce que nous voulons faire, c’est gagner.»

Après avoir mené le Wild en séries éliminatoires en affichant un dossier de 32-12-4 et un taux d’efficacité de ,911, Talbot n’a obtenu la confiance de son entraîneur-chef que pour une partie printanière.

«Tout ce que nous essayons de faire, c'est de gagner, a noté Guerin. Nous voulons pouvoir compter sur d'excellents gardiens de but et je crois que c'est le cas.»

-Par ailleurs, Guerin a confirmé que les attaquants Nick Bjugstad et Nicolas Deslauriers n’allaient pas être de retour avec le Wild la saison prochaine et qu’ils deviendront joueurs autonomes sans compensation.