De la visite rare pour le CF Montréal

Le CF Montréal est de retour au Stade Saputo pour y affronter cet soir le Sporting de Kansas City, un adversaire qu’il n’a pas vu depuis mars 2019.

Ça fait donc très longtemps que ces deux équipes n’ont pas croisé le fer. Le match sera présenté dès 18h30 à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Au printemps 2019, KC avait infligé une correction de 7 à 1 aux Montréalais au Missouri.

Le défenseur Rudy Camacho est l’un des rares rescapés de cette époque, et cela fait très longtemps que ce match a été oublié.

«Ça fait trois [saisons], c’est une autre équipe et nous aussi. C’est une autre époque et ce sera un match complètement différent.»

Si vous cherchez le Sporting au classement de l’Association de l’Ouest, il vous faudra le regarder à l’envers, puisqu’il se trouve au 14e et dernier rang, ce qui est très inhabituel pour KC, qui est un habitué des premières positions.

«C’est une très bonne équipe malgré sa position au classement, a prévenu Samuel Piette, jeudi. Ils ont une bonne colonne vertébrale avec des joueurs qui sont là depuis plusieurs années, et une identité de jeu très claire.»

Kamal Miller croit lui aussi qu’il ne faut surtout pas prendre l’équipe de Peter Vermes à la légère.

«Kansas est l’une des équipes que les gens voient gagner la coupe, peu importe la saison qu’ils ont.

«Au fil des années, l’équipe a développé un style de jeu bien à elle et, peu importe les joueurs qui arrivent, ils semblent bien s’y adapter», a ajouté l’arrière.

Dur contre l’Ouest

On peut dire que les équipes de l’Ouest donnent du fil à retordre au Bleu-blanc-noir cette saison, car la formation de Wilfried Nancy présente une fiche de 2-4 contre celles-ci.

Récemment, les Montréalais se sont d’ailleurs inclinés devant le Real Salt Lake et le Austin FC au Stade Saputo, c’est pourquoi il faut aborder ce match face à Kansas City avec sérieux.

Camacho n’a rien décelé de différent dans le jeu des clubs de l’Ouest.

«Hasard ou pas, on n’a pas fait de bonnes performances contre eux. Mais que ce soit Est ou Ouest, je n’ai pas vu de grand changement.»

Rebondir

L’important pour le CF Montréal, c’est surtout de livrer une performance qui fera oublier sa défaite de 4 à 0 contre le Galaxy à Los Angeles, lundi.

«C’est important de rebondir après un match comme celui-là, surtout après avoir obtenu un bon résultat la semaine précédente», a soutenu Miller.

C’est aussi primordial de bien négocier ce retour à la maison, puisque l’équipe, qui revient d’un voyage de deux matchs sur la côte ouest américaine, où elle a obtenu trois points sur une possibilité de six, va jouer trois de ses quatre prochaines rencontres au Stade Saputo.

Constance et équilibre

Depuis sa séquence de huit affrontements sans défaite, Montréal joue au yoyo en alternant les victoires et les défaites. Miller est conscient du phénomène.

«C’est difficile de trouver la constance, surtout dans un sport collectif et dans une ligue où les équipes fonctionnent par séquences.

«On ne veut pas être une équipe qui va soit avoir un match génial ou avoir une mauvaise partie. Pour atteindre le prochain niveau, il faut qu’on puisse trouver une façon de s’accrocher pour obtenir un résultat, qu’on ait une bonne ou une mauvaise journée.»

L’arrière soutient que c’est ce qui fait la différence quand ça compte vraiment.

«À la fin de la saison, les équipes qui restent dans la course sont celles qui ont été en mesure de trouver une sorte d’équilibre, et nous voulons être l’une de ces équipes.»

L'adversaire en 5 points

Un mauvais sommet

C’est très rare pour le Sporting, mais il est au sommet d’une catégorie qui ne lui est pas habituelle dans les statistiques de la MLS. En effet, l’équipe a subi une 11e défaite le week-end dernier, le plus haut total de la ligue cette saison.

Dures séquences

Depuis le début de la saison, Kansas City a vécu quatre séquences d’au moins deux défaites consécutives. La formation menée par Peter Vermes n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matchs et a subi quatre revers à ses cinq plus récentes sorties.

Des blessés

Si le Sporting en arrache cette saison, c’est en partie parce que plusieurs joueurs importants sont sur la liste des blessés. Ozzie Cisneros (ischiojambiers), Gadi Kinda (genou), Alan Pulido (genou), Nikola Vujnovic (mollet), Kortne Ford (commotion) et Graham Zusi (quadriceps) sont tous absents.

Déséquilibre

Il y a un net déséquilibre des comptes chez le Sporting du Missouri qui n’a marqué que 16 buts en 19 rencontres. Et la défense a eu des ratés avec 33 filets accordés.

Double record

C’est le premier affrontement entre le Sporting et le CF Montréal depuis mars 2019 quand KC avait infligé un revers de 7 à 1 à l’équipe québécoise. À ce jour, c’est encore un record de buts dans un match pour le club du Missouri et un record de buts accordés pour Montréal.