Un gros cadeau à venir pour Nathan MacKinnon

L’attaquant Nathan MacKinnon nage dans le bonheur ces jours-ci en vertu de la récente conquête de la coupe Stanley par l’Avalanche du Colorado et, à en juger par les propos du directeur général Joe Sakic, il pourrait bientôt avoir une raison de plus d’être heureux.

Le joueur-vedette entamera la dernière année de son contrat de sept ans et de 44,1 millions $ en 2022-2023 et pourrait être admissible à l’autonomie complète par la suite. Sauf que Sakic n’a pas l’intention d’attendre un an avant de prolonger l’association entre les deux parties, a-t-il dit jeudi, en marge du repêchage amateur de la Ligue nationale.

Le DG a d’ailleurs toutes les raisons du monde de penser ainsi : le numéro 29 constitue une valeur sûre en offensive et il s’est distingué à de nombreuses occasions, autant en saison régulière qu’en séries. Ses 32 buts et 56 mentions d’aide pour 85 points en 65 matchs en 2021-2022 en témoignent bien.

«Ce n’est pas obligatoire que ce soit juste avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes [en 2023]. Certes, il lui reste une année, mais nous espérons régler ça avec lui, avec une prolongation, cet été», a confirmé Sakic, tel que rapporté par le site NHL.com.

Toutefois, en dépit des souhaits exprimés par le dirigeant, l’impact d’une telle décision ne sera pas à prendre à la légère. Ainsi, la planification de l’entente potentielle risque de toucher l’issue d’autres négociations, notamment celles de patineurs susceptibles de profiter de l’autonomie complète dès mercredi. Nazem Kadri, Jack Johnson et Valeri Nichushkin, tous des éléments importants du dernier triomphe des «Avs», sont de ce nombre.

«Il le faut, puisque nous devons examiner notre futur. On a en tête un objectif, en quelque sorte, que nous voulons atteindre relativement à ce que nous souhaitons faire ici», a commenté Sakic.

Qui restera?

Questionné à savoir qui pourrait demeurer à Denver et qui risque de boucler ses valises, l’ancien joueur tente de cacher ses cartes.

«Je ne vais pas donner des détails sur qui est concerné, mais j’ai espoir de pouvoir annoncer des nouvelles et de ne pas tous les laisser filer sur le marché, mercredi. On se parle. Évidemment, ça commencera mercredi et nous avons du temps. On a rencontré tous les agents à Montréal cette semaine et une fois le repêchage terminé, le dialogue se poursuivra. Souhaitons d’avancer avec quelques gars. Nous savons néanmoins que nous ne pourrons faire signer tout le monde.»