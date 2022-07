Les Hurricanes envoient DeAngelo aux Flyers

Le défenseur Tony DeAngelo et une sélection de septième tour au repêchage de cette année ont été échangés aux Flyers de Philadelphie, vendredi, les Hurricanes de la Caroline obtenant en retour trois choix au repêchage.

Ceux-ci sont précisément le 101e de l’encan 2022, le choix de troisième ronde le plus bas des Flyers l’an prochain et un autre de deuxième tour en 2024.

DeAngelo, 26 ans, a disputé 64 matchs avec les Hurricanes, la saison dernière, récoltant 51 points. Admissible à l’autonomie partielle, il devrait ainsi signer un nouveau contrat sous peu et déjà, on se réjouit de son arrivée à Philadelphie.

«Nous avons fait nos vérifications et nous croyons fermement en Tony et en sa capacité d’aider notre formation, a déclaré le directeur général Chuck Fletcher par voie de communiqué. Il lance de la droite et il fait bien circuler la rondelle. Il dirigera notre offensive à partir de l’arrière.»

En 270 matchs en carrière, le défenseur totalise 157 points, dont 34 buts, en saison régulière. Il a aussi porté les couleurs des Coyotes de l’Arizona et des Rangers de New York. Ces derniers l’avaient laissé aller en rachetant son entente en 2021 à cause de plusieurs écarts de conduite.