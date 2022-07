Les Angels déchus malgré les exploits de Trout et Ohtani

Les super-vedettes Mike Trout et Shohei Ohtani ont brillé dans la défaite, quelques heures après avoir été sélectionnées pour le match des étoiles, lorsque les Angels de Los Angeles se sont inclinés 5 à 4 face aux Orioles, vendredi à Baltimore.

Le polyvalent Japonais a tout juste dépassé Yordan Alvarez dans le vote du public en tant que frappeur désigné de l’équipe de l’Américaine. Trout, quant à lui, évoluera aux côtés d’Aaron Judge et Giancarlo Stanton dans le champ extérieur.

Ils ont une fois de plus prouvé leurs qualités de cogneur dans le duel du jour, réussissant chacun trois coups sûrs, dont une longue balle, mais cela n’a pas suffi.

Les Orioles ont marqué trois points en neuvième manche pour combler un écart de 4 à 2 et l’emporter. Trey Mancini a couronné cette remontée avec un simple aux dépens de Raisel Iglesias (2-5).

Trout a lancé les hostilités en troisième manche en expédiant une offrande de Tyler Wells à l’extérieur des limites du terrain, permettant à deux coéquipiers de faire le tour des sentiers. Une reprise vidéo a été nécessaire pour confirmer que son 24e circuit de la saison n’était pas une fausse balle, mais il a bel et bien porté la marque à 3 à 0.

Alors que les Orioles avaient réduit l’écart à un point, Ohtani s’est quant à lui rapproché du plateau des 20 longues balles avec sa 19e de la saison, en neuvième manche.

Le lanceur partant des visiteurs, Reid Detmers, a été étincelant dans la défaite. Il n’a alloué que deux coups sûrs en six manches de travail, en plus de retirer sept frappeurs sur des prises.

Dillon Tate (1-3) a ajouté la victoire à son dossier après avoir alloué un point mérité et un coup sûr en dernière manche.

Les Reds l’emportent dans la controverse

À Cincinnati, les Reds l’ont emporté de façon inusitée, battant les Rays de Tampa Bay 2 à 1 en 10e manche en raison d’une feinte illégale du lanceur Matt Wisler.

Face à Tyler Naquin au bâton et avec des hommes au premier et au troisième coussin, Wisler a quelque peu jonglé avec sa balle derrière son dos en préparant son lancer. L’arbitre au marbre a perçu le geste comme une feinte illégale et a permis à Mark Kolozsvary de croiser la plaque, alors que la confusion générale s’emparait des Rays.

Plus tôt dans la rencontre, les lanceurs partants Shane McClanahan et Luis Castillo s’étaient livré un bras de fer pendant six manches. Chacun a retiré huit hommes sur des prises et n’a accordé qu’un point.

Chez les Reds, Castillo a quitté la butte après sept manches et quatre coups sûrs accordés. Ses releveurs ont fait un excellent travail en limitant les présences sur les coussins des frappeurs adverses. Au 10e assaut, Joel Kuhnel (1-1) a fermé les livres en 10e et a donné une chance aux siens de l’emporter.

Brandon Drury avait inscrit le premier point de Cincinnati sur une longue balle en troisième manche, tandis qu’un simple de Ji-Man Choi lors du même tour au bâton avait permis aux Rays de briser la glace.