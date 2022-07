Le CH a tenté de s'avancer au premier tour

Le directeur du recrutement amateur des Canadiens de Montréal Martin Lapointe et le codirecteur du recrutement amateur, Nick Bobrov, ont fait le point vendredi sur les sélections du club hôte à l'encan amateur de la Ligue nationale de hockey de 2022.

Au final, le Tricolore a utilisé 11 de ses 14 sélections prévues pour repêcher six attaquants, quatre défenseurs et un gardien. Les trois autres ont été marchandées.

• À lire aussi: Kirby Dach veut laisser le passé derrière lui

• À lire aussi: Le CH ajoute 10 joueurs, dont un Québécois

Voici les principales conclusions qu'ont tiré le tandem du recrutement amateur de la concession montréalaise :

Lapointe sur le repêchage dans son ensemble :

«On est très satisfait des choses qu’on a accomplies aujourd’hui. Ce n’est pas toujours facile. On voit beaucoup de matchs. Les recruteurs travaillaient beaucoup et ce sont des longues journées.

«À la fin de la journée, on veut prendre les meilleures décisions possible pour les Canadiens de Montréal. Il faut prendre des décisions très très vites.»

Bobrov sur le cru de 2022 :

«C’est le fruit de beaucoup de travail ces derniers jours. Autant notre département d’analytiques que nos recruteurs. Certaines choses tombent en place, d’autres, tu aurais souhaiter mieux. Nous sommes heureux, en espérant l’être dans cinq ans, n’est-ce pas?»

Lapointe sur le processus de décisions :

«Je pense que ça prend du temps (avant de prendre des décisions). On a beaucoup de recruteurs, et on n’est pas toujours sur la même longueur d'onde. C’est évident. On a débattu jusqu’à la dernière minute. Les nouveaux dirigeants veulent ça. C’est comme ça que l’on peut arriver à des conclusions beaucoup plus faciles. On essaie de débattre et poser des questions.

«À la fin, c’est Nick et moi qui prenons les décisions.»

Lapointe sur la pression de la nouvelle direction :

«Je suis encore ici. J'essaie de faire mon boulot du mieux que je peux. Je connais Jeff Gorton. Lorsque je jouais à Boston, il était le directeur général adjoint.

«Kent, j'ai joué avec son frère, donc j’avais un peu de connaissance.»

Le fait d'avoir repêché un seul Québécois :

«Il y a des pièces au puzzle que tu veux atteindre et que parfois tu ne peux pas atteindre. Ça te prend des joueurs pour essayer de t’avancer dans un repêchage. Si tu n’as pas de joueurs, tu ne peux avancer. Je vais t’avouer qu’on a essayé de s'avancer.»

Bobrov sur la sélection de Slafkovsy :

«On délibérait encore jeudi matin.»

Lapointe sur les joueurs du Québecois :

«Je veux que ce soit clair. On aime les Québécois. On veut avoir des Québécois. Des fois, ça ne marche pas. Le "timing" n'est pas là.»