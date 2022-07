Journée moins sensationnelle pour Cameron Tringale

L’Américain Cameron Tringale a gardé ses rivaux à distance malgré une carte de 72, deux coups au-dessus de la normale, vendredi à North Berwick, de sorte qu’il détient une priorité de trois coups après les deux premières rondes de l’Omnium écossais de golf Genesis du circuit de la PGA.

Le meneur avait ébloui les spectateurs en jouant 61 la veille, calant huit oiselets en neuf trous à un certain moment de la ronde initiale. Cependant, ce fut plus ardu le lendemain, car ses quatre oiselets du jour ont été assombris par six bogueys, incluant trois consécutifs entre les 16e et 18e fanions. Néanmoins, Tringale affiche un cumulatif de 133 (-7) et devance ses compatriotes Gary Woodland (72) et Doug Ghim (69).

Par ailleurs, le numéro 1 du classement mondial, Scottie Scheffler, a subi le couperet à mi-chemin de la compétition. Son total de 145 (+5) a été largement insuffisant pour disputer les 36 derniers trous.

Chez les Canadiens, Nick Taylor (68) et Corey Conners (73) poursuivront leur chemin en fin de semaine. Ils font partie d’un groupe de concurrents au 49e échelon à 145 (+3). De son côté, Mackenzie Hughes (73) devra plier bagage en raison de sa fiche de 149 (+9).