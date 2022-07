Jeff Gorton élogieux à l’endroit de Slafkovsky

Le vice-président exécutif des opérations hockey du Canadien, Jeff Gorton s’est montré élogieux et enthousiaste face à la sélection de Juraj Slafkovsky au tout premier rang de l’encan 2022 de la Ligue nationale de hockey (LNH), jeudi soir au Centre Bell.

«Il a le talent pour devenir un joueur spécial. Il est un gros bonhomme qui peut exceller dans plusieurs domaines sur la patinoire. Les attaquants de puissance sont difficiles à dénicher», a expliqué l’homme de hockey.

«Plus l’enjeu est grand, mieux il performe», a-t-il renchéri.

Un réel casse-tête?

Nombreux étaient les candidats au potentiel d’entendre leur nom être mentionné par le directeur général du Bleu-Blanc-Rouge, Kent Hughes au premier échelon lors de ce repêchage. Shane Wright et Logan Cooley étaient principalement du débat.

«On a débattu durant un certain moment à savoir qui on allait sélectionner. On a eu plusieurs bonnes conversations et on est heureux de notre décision», toujours selon Gorton.

