Hockey Canada: Gary Bettman veut en savoir plus

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, a mentionné que son circuit mènera une enquête étoffée afin d’en connaître davantage sur la présumée agression sexuelle commise par des membres d’Équipe Canada junior en 2018.

Questionné en marge du repêchage amateur de la LNH, le dirigeant dit qu’il faut tenter d’en savoir plus, les conclusions présentées par la fédération nationale via son enquêteur indépendant étant jugées nettement insuffisantes par une majorité d’observateurs, incluant la classe politique fédérale.

«Nous allons tenter de réaliser le plus possible une investigation rigoureuse pour voir si nous pouvons en apprendre plus que ce que nous avons su à partir des présentations antérieures de Hockey Canada. Ils n’avaient pas les informations ou certaines limites persistaient à ce niveau, a mentionné Bettman, tel que rapporté par le réseau Sportsnet. Notre objectif est d’aller au cœur de ça et de bien comprendre ce qui s’est passé.»

De plus, il a ajouté que sa ligue travaille aux côtés du syndicat des joueurs pour déterminer les paramètres du processus envisagé. Il s’attend à une «collaboration entière» des hockeyeurs et de leurs organisations.

«Nous aimerions qu’elles s’assurent que leurs joueurs soient disponibles pour discuter avec nous et qu’ils disent la vérité, a spécifié Bettman. C’est horrible, terrifiant et inacceptable. Cependant, chaque individu impliqué demeurant dans l’anonymat, il s’agit d’un défi important de comprendre ce qui est survenu. Sauf que nous ferons de notre mieux.»

En eaux troubles

Hockey Canada se retrouve sur la sellette pour avoir conclu une entente hors-cour avec la victime d’un présumé viol collectif survenu à London en juin 2018. De nombreuses entreprises ont temporairement mis sur la glace leur commandite avec la fédération, tandis que le financement accordé par le gouvernement fédéral a été gelé, le temps de recueillir plus d’informations sur les faits allégués.

L’enquête de la LNH sera dirigée par le nouveau vice-président de la sécurité, Jared M. Maples.

«Il a un vécu intéressant et diversifié en la matière. Son dernier poste a été celui de directeur de la sécurité aux frontières pour l’État du New Jersey. Et le reste de son curriculum vitae, vous n’indiquez pas ça sur du papier», a expliqué le commissaire.