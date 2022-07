Adrian Kempe à Los Angeles pour y rester

Les Kings de Los Angeles auraient réglé un de leurs dossiers les plus importants en paraphant une prolongation de contrat avec leur attaquant Adrian Kempe.

Le réseau TSN a rapporté vendredi soir que le Suédois était sur le point d’apposer sa signature au bas d’une entente de quatre ans lui rapportant en moyenne 5,5 millions $ par campagne. Une annonce officielle devrait être faite samedi.

Kempe était sur le point de devenir joueur autonome avec compensation, lui qui a écoulé la dernière année d’un contrat d’une valeur annuelle de deux millions $.

Cet ancien choix de première ronde, 29e au total, de l’encan de 2014 a éclos offensivement en 2021-2022. Kempe a inscrit 35 buts et récolté 54 points en 78 rencontres, supplantant les sommets personnels qu’il avait établis en 2018 (16 buts et 37 points). Il a aussi mené les siens en séries éliminatoires avec six points en sept joutes.

Kempe en sera à sa septième campagne dans l’uniforme des Kings. En carrière, l’avant de 25 ans a cumulé 186 points en 390 parties.