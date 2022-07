Victor Olofsson: la priorité des Sabres

Les Sabres de Buffalo ont fait de l’excellent boulot en jetant leur dévolu sur Victor Olofsson en septième ronde du repêchage de 2014, et pour l’ailier gauche ayant rendu de fiers services à son équipe, il est temps de passer à la banque.

Pour le directeur général Kevyn Adams, offrir un nouveau contrat au Suédois, qui deviendra joueur autonome avec compensation, est une priorité. Olofsson a réalisé une deuxième saison de plus de 20 buts et il est l’une des pièces sur lesquelles les Sabres voudront bâtir.

«Oui, nous travaillons là-dessus. De très bonnes conversations. Je crois que tout se passe bien, a expliqué Adams lorsque questionné à ce propos par le quotidien “Buffalo News”, jeudi. [...] Espérons que c’est pour bientôt. C’est définitivement au sommet de notre liste.»

Malgré une blessure à un poignet, Olofsson s’est démarqué avec 20 buts et 49 points en 72 matchs. Ses deux premières saisons complètes avaient été affectées par la pandémie de COVID-19, mais il a néanmoins amassé 127 points en 188 matchs dans la Ligue nationale en carrière.

L’athlète de 26 ans a mis la main sur un salaire d’un peu plus de 3 millions $ en 2021-2022. Il pourrait désormais espérer toucher autour de 5 millions $, selon les rumeurs.

Adams a beaucoup de marge de manœuvre avec la masse salariale, ayant plus de 34 millions $ disponibles la saison prochaine et peu de gros contrats à négocier. Il aura quelques dossiers importants à surveiller pour 2023-2024, notamment ceux de Tage Thompson et de Dylan Cozens.