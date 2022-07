Sept choses à savoir sur Kirby Dach

Le Canadien de Montréal en a surpris plus d’un en faisant l’acquisition de l’attaquant Kirby Dach, des Blackhawks de Chicago, jeudi soir, pendant le repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH). Voici sept choses à savoir sur le joueur de 21 ans.

Voyez la réaction de Dach après l'échange dans la vidéo ci-dessus.

Une haute sélection

Il y a trois ans, Dach vivait un autre moment important de sa carrière en étant sélectionné troisième au total du repêchage de 2019 par les Blackhawks. Avant lui, les Devils du New Jersey avaient jeté leur dévolu sur Jack Hughes et les Rangers de New York avaient misé sur Kaapo Kakko.

Rapidement dans la LNH

Le joueur de centre a rapidement été amené dans la cour des grands en faisant ses débuts dans la LNH dès la campagne 2019-2020. Il a amassé 23 points en 64 matchs à sa saison recrue, avant de se distinguer en séries éliminatoires avec six points en neuf rencontres. Les Hawks l’avaient aussi envoyé dans la Ligue américaine pour trois parties.

En trois saisons, Dach a amassé 59 points en 152 matchs, ce qui lui vaut le troisième rang de son année de repêchage.

Une blessure coûteuse

Au Championnat du monde junior de 2021, à Edmonton, le Saskatchewanais devait être le capitaine de la formation canadienne et être secondé par Bowen Byram et Dylan Cozens. Or, une fracture du poignet a rapidement mis un terme à son tournoi dès les matchs préparatoires.

Avec les Blackhawks cette année-là, il a dû rater trois mois d’action et a ainsi été limité à 18 rencontres et 10 points.

Un colosse au centre

À 6 pi 4 po, Dach sera l’un des attaquants les plus imposants qu’aura Martin St-Louis sous la main la saison prochaine. Si sa taille peut lui servir, il n’est toutefois pas un joueur reconnu pour son travail physique, n’ayant décerné que 49 coups d’épaules en 2021-2022. Il a toutefois été régulièrement utilisé en avantage numérique, parfois devant le gardien.

Un contrat à négocier

Si l’acquisition de celui qui peut aussi évoluer à l’aile droite a coûté le défenseur Alexander Romanov et des choix au repêchage, le directeur général Kent Hughes devra maintenant négocier avec l’agent de Dach. Le contrat d’entrée de trois ans du joueur se terminera sous peu et il sera joueur autonome avec compensation.

Le junior dans son coin de pays

Avant de déménager à Chicago, Dach a passé une bonne partie de parcours junior en Saskatchewan. Il a amassé 129 points en 133 matchs avec les Blades de Saskatoon, dans la Ligue de hockey de l’Ouest, étant de loin le meilleur élément de sa formation.

Alors qu’il avait 14 ans, il a complètement dominé les rangs U15 avec les Rangers de Fort Saskatchewan, en Alberta. Lors de cette saison 2014-2015, il a récolté 100 points en seulement 33 matchs, décrochant une place avec les U18 dès l’année suivante.

Un numéro libre

Avec les Blades et les Blackhawks, Dach portait le chandail numéro 77. Heureusement pour lui, celui-ci est disponible depuis le départ chez les Oilers d’Edmonton de Brett Kulak, plus tôt en 2022. Outre le défenseur, Pierre Turgeon et Tom Gilbert ont aussi choisi ce nombre avec le Canadien.