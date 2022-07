L'ordre de sélection du 1er tour du repêchage

L'attente est terminée. Les listes finales des équipes sont rédigées. Place au premier tour du repêchage de la LNH!

Les hôtes, les Canadiens de Montréal, possèdent la toute première sélection au total et détiennent 14 choix en banque.

Le premier tour du repêchage sera diffusé à TVA Sports dès 17h. Les rondes 2 à 7 seront diffusées le lendemain dès 11h.

Si le directeur général Kent Hughes les conservent tous - ce qui serait surprenant -, il s'agira du plus haut total pour un club depuis l'introduction de l'encan sur sept tours, en 2005. Les 13 joueurs repêchés par les Islanders de New York (en 2006 et en 2008), les Panthers de la Floride (en 2010) et les Hurricanes de la Caroline (l'an dernier) en une seule cuvée représentent un record dans la modernité.

Le CH est parmi quelques équipes en excellente position pour conclure une transaction afin de s'élancer une deuxième fois dans le top 10. En plus du premier choix au total, le CH a son nom étiquetté sur le 26e.

Il faut remonter au cru de 2007 pour identifier la dernière fois que les Canadiens ont appelé deux espoirs au podium au tour initial. Bob Gainey et Trevor Timmins avaient alors nommé le défenseur Ryan McDonagh au 12e rang et l'attaquant Max Pacioretty 10 échelons plus loin.

Pour ce qui est des clubs à surveiller, les Coyotes de l'Arizona (3, 27, 32) et les Sabres de Buffalo (9,16, 28) ont rendez-vous trois fois sur le podium. Outre le Tricolore, les Blue Jackets de Columbus (6, 12), le Wild du Minnesota (19, 24), les Ducks d'Anaheim (10, 22) et les Jets de Winnipeg (14, 30) auront aussi l'occasion de recruter deux espoirs.

Regardez bien le tableau, ci-dessous, il pourrait changer radicalement d'ici ou pendant la séance!

Ordre de sélection - 1er tour

1. Montréal

2. New Jersey

3. Arizona

4. Seattle

5. Philadelphia

6. Columbus (acquis de Chicago)

7. Ottawa

8. Detroit

9. Buffalo

10. Anaheim

11. San Jose

12. Columbus

13. Islanders de New York

14. Winnipeg

15. Vancouver

16. Buffalo (acquis de Vegas)

17. Nashville

18. Dallas

19. Minnesota (acquis des Los Angeles)

20. Washington

21. Pittsburgh

22. Anaheim (acquis de Boston)

23. St. Louis

24. Minnesota

25. Toronto

26. Montreal (acquis de Calgary)

27. Arizona (acquis de la Caroline via Montréal)

28. Buffalo (acquis de la Floride)

29. Edmonton

30. Winnipeg (acquis des Rangers de NY)

31. Tampa Bay

32. Arizona (acquis du Colorado)