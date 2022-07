«Le premier grand coup du nouvel état-major» - France Margaret Bélanger

L’organisation des Canadiens de Montréal est hôte du repêchage 2022 de la Ligue nationale de hockey (LNH), jeudi soir. Plus encore, le Tricolore détient la première sélection au total de la soirée, pour ajouter aux festivités.

«Ça donne beaucoup d’espoir aux partisans. On a fait plusieurs changements au niveau des opérations hockey durant la saison. On va voir l’état-major à l’œuvre ce soir, c’est leur premier grand coup», a laissé entendre la présidente, Sports et divertissement, France Margaret Bélanger.

«La dernière campagne a été difficile. C’est la première fois depuis 1980 que la ville hôte détient le premier choix au total de l’encan. Ça représente beaucoup pour nous, c’est une expérience exceptionnelle pour les partisans. Ils sont ravis et nous aussi.»

Charge de travail

«Tenir un tel événement représente plusieurs mois de travail. La LNH est maître de l’œuvre. De notre côté, on les assiste afin que tout se déroule de la bonne façon», toujours selon Margaret Bélanger.

«Il y a un engouement incroyable. Depuis 2019 que l’on souhaitait tenir le repêchage, enfin on y est aujourd’hui.»