L’Américain Cameron Tringale a vécu une journée sensationnelle, jeudi en Écosse, flirtant même avec l’idée de remettre une carte de 59.

Une impressionnante séquence de huit oiselets en neuf trous, entre les septième et 15e fanions, a notamment marqué sa première ronde de l’Omnium Genesis qu’il a finalement conclue avec un pointage de 61 (-9). Tringale s’empare ainsi du premier rang provisoire, trois coups devant son compatriote Gary Woodland.

«Le golf est plus plaisant quand on réussit nos roulés et ce fut le cas pour moi, aujourd’hui», a résumé Tringale, cité sur le site web du PGA Tour.

Un roulé de 38 pieds, au huitième trou, aura sans doute été son plus spectaculaire.

Première victoire dans le collimateur

Pour Tringale, cette première ronde exceptionnelle représente surtout une nouvelle possibilité d’enfin inscrire une victoire sur le circuit de la PGA. Âgé de 34 ans, le Californien demeure celui qui totalise les plus hauts gains en carrière, soit 16,9 millions $, parmi tous ceux qui n’ont jamais connu la joie de gagner un tournoi. À sa 13e saison, il demeure ainsi à la recherche d’un premier triomphe.

L’Américain était déjà à neuf coups sous la normale après 15 trous, mais il a complété son parcours avec trois normales. Il aurait pu devenir seulement le 13e joueur dans l’histoire de la PGA à jouer sous la barre des 60. Le dernier à avoir accompli l’exploit a été Scottie Scheffler, en août 2020, durant la deuxième ronde du tournoi Northern Trust.

La normale pour Conners

Corey Conners fut le meilleur représentant canadien lors de cette première ronde en Écosse en remettant une carte de 70, soit la normale. Il a réussi deux oiselets, mais aussi commis deux bogueys.

Derrière Tringale et Woodland, le golfeur sud-africain Justin Harding occupe la troisième place, à -5, lui qui a joué 65.