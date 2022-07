Georgiev passe à l'Avalanche

Le gardien Alexandar Georgiev a été échangé à l’Avalanche du Colorado par les Rangers de New York, jeudi, en retour de trois choix de repêchage.

Ces sélections sont celles de troisième et de cinquième tour à l’encan 2022, ainsi que celle de troisième ronde en 2023.

Georgiev a été le substitut d’Igor Shesterkin, récipiendaire du plus récent trophée Vézina, chez les Blueshirts la saison dernière. Il a conservé une fiche de 15-10-2, une moyenne de buts alloués de 2,92 et un taux d’efficacité de ,898, tout en réalisant deux blanchissages. Le natif de la Bulgarie a totalisé 129 rencontres du calendrier régulier depuis son arrivée dans la Ligue nationale en 2017-2018 et a récolté 58 gains.

Ayant complété un contrat de deux ans et de 4,85 millions $, il sera admissible à l’autonomie avec compensation.