Fleury demeure au Minnesota

Le gardien québécois Marc-André Fleury jouera au moins deux autres saisons, lui qui a apposé sa signature au bas d’un contrat de deux ans avec le Wild du Minnesota, jeudi.

L’athlète de 37 ans empochera un total de sept millions $, soit 3,5 millions par campagne, a confirmé le directeur général du Wild, Bill Guerin. Son entente prendra fin au terme de la campagne 2023-2024.

En 2021-2022, le natif de Sorel-Tracy a maintenu une fiche de 28-23-5 avec la formation qui évolue à St. Paul. Il a aussi préservé une moyenne de buts alloués de 2,90 et un taux d’efficacité de ,908, en plus de signer quatre blanchissages. Il a ainsi aidé les siens à participer aux séries éliminatoires, lui qui y participait pour la 16e année de suite. Le Wild a toutefois subi l’élimination en six matchs face aux Blues de St. Louis.

En 939 matchs en carrière, avec les Penguins de Pittsburgh, les Golden Knights de Vegas, les Blackhawks de Chicago et le Wild, Fleury affiche un impressionnant dossier de 520-299-85, une moyenne de buts alloués de 2,57 et un taux d’efficacité de ,913, en plus de blanchir l’adversaire 71 fois et de gagner trois coupes Stanley, toutes avec les Penguins.