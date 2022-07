Une rencontre impromptue pour Matthew Savoie

L’expression «le monde est petit» a pris tout son sens mercredi, lors des finales du Championnat du monde, section nord-américaine, du jeu vidéo NHL 2022.

De passage à la 1909 Taverne Moderne avec les autres patineurs considérés comme les meilleurs espoirs en vue du repêchage du lendemain, Matthew Savoie a été surpris de tomber sur un participant de la compétition qu’il connait bien.

En effet, le gamer Ben Thompson – alias uninsta1l_NHL – et l’attaquant ont joué quelques saisons ensemble quand ils étaient enfants. Les deux jeunes hommes ont grandi à St. Albert, en Alberta.

«Nous étions dans la même équipe quand nous avions 8 et 9 ans. Ça faisait un petit moment que nous ne nous étions pas vus. C’est spécial de vivre ce type de retrouvailles à Montréal», a indiqué Savoie.

«Je suis vraiment heureux de le voir obtenir ce genre de succès», a ajouté celui qui pointe au quatrième rang des meilleurs patineurs nord-américains sur la dernière liste de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale.

Pour sa part, Thompson a affirmé ne pas du tout être surpris de voir que son ancien coéquipier allait être l’un des premiers joueurs à entendre son nom lors de l’encan tenu dans la métropole québécoise.

«Même quand nous étions petits, il était déjà tellement talentueux. Nos entraîneurs l’utilisaient à outrance», s’est rappelé celui qui a été éliminé en quart de finale du tournoi de sport électronique.

«Je savais qu’il serait repêché un jour et je trouve ça très cool de pouvoir y assister. Il réalise le rêve que j’avais pour moi-même quand j’étais enfant.»

Ez-Regs obtient sa revanche

En ce qui concerne la compétition, c’est l’Ontarien Justin Reguly qui a été sacré champion d’Amérique du Nord. Il s’agit d’une douce revanche pour celui qui utilise le pseudonyme Ez-Regs, puisqu’il a vaincu l’Américain Matthew Grenier (Gren-35-) lors de l’ultime confrontation. Ce dernier l’avait vaincu en finale de l’édition 2021 de cette compétition.

«Je suis vraiment fier de moi, a déclaré Reguly, quelques instants après le dernier coup de sifflet. Je n’ai jamais été aussi concentré pendant un si long moment.»

«Il [Grenier] est tellement bon et j’ai connu ma meilleure performance du tournoi. J’en suis très heureux», a poursuivi le compétiteur qui a gagné les deux derniers matchs d’une série de trois pour l’emporter et mettre la main sur 26 000 $US.