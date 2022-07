Une journée cruciale pour cinq clubs, dont le CH

La journée de jeudi sera particulièrement importante pour l'avenir de certaines équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH), dont le Canadien de Montréal. Voici les principales organisations à garder à l’œil durant la première ronde du repêchage de la LNH.

Canadiens de Montréal

Tous les yeux sont rivés sur le Canadien et son directeur général Kent Hughes. Pour cause, l’organisation montréalaise, devant son public, détient le premier choix au total. La sélection de Shane Wright semble possible, tout comme celle de Juraj Slafkovsky. Le CH possède aussi un autre choix de premier tour (26e) et le 33e au total, au début de la deuxième ronde. On pourrait s’en servir pour s’avancer un peu dans la journée de jeudi pour obtenir un second joueur d’impact.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Devils du New Jersey

En sélectionnant au deuxième rang, les Devils du New Jersey devraient mettre la main sur Wright ou Slafkovsky. La journée des Devils devrait toutefois se résumer à ça, à moins d’une transaction.

Coyotes de l’Arizona

Non seulement les Coyotes possèdent le troisième choix au total, mais ils doivent aussi parler aux 27e et 32e rangs. Il s’agit inévitablement d’un jour crucial pour l’avenir de cette équipe moribonde.

Crédit photo : AFP

Blue Jackets de Columbus

Mine de rien, les Blue Jackets comptent parmi les équipes les mieux placées pour ce repêchage avec deux sélections parmi les 12 premières. La formation de Columbus devrait ainsi pouvoir ajouter deux joueurs d’impact.

Crédit photo : AFP

Sabres de Buffalo

Avec trois choix de premier tour, les Sabres pourraient mettre de l’action durant la première journée du repêchage. Une transaction est probable pour ce club qui détient présentement les choix 9, 16 et 28.

- À l’autre bout du spectre, huit équipes n’ont actuellement aucun choix de premier tour : les Golden Knights de Vegas, les Flames de Calgary, les Hurricanes de la Caroline, les Bruins de Boston, les Panthers de la Floride, l’Avalanche du Colorado, les Blackhawks de Chicago et les Kings de Los Angeles.