Nicklas Backstrom reviendra

Les Capitals de Washington s’attendent bel et bien à revoir l’attaquant Nicklas Backstrom à un moment donné durant la prochaine saison, a déclaré mercredi leur directeur général Brian MacLellan.

Durant un point de presse tenu en marge du repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey, le dirigeant a admis que l’avenir du vétéran de 34 ans est incertain.

Ennuyé par sa blessure tout au long du dernier calendrier régulier, Backstrom a été opéré à la hanche gauche et sa remise en forme s’annonce exhaustive. Cependant, l’organisation s’est dit encouragée par les résultats de l’intervention chirurgicale.

D’ici le retour du joueur d’avant, la place vacante au centre sera comblée à l’interne, a déclaré le DG.

Le numéro 19 a encore trois années à écouler à son contrat comptant pour 9,2 millions $ sur la masse salariale par campagne.

En 2021-2022, il a inscrit six buts et 25 mentions d’aide pour 31 points en 47 rencontres, ajoutant six points en autant de matchs pendant la série de premier tour contre les Panthers de la Floride.