Max Scherzer rassure

Les Mets de New York n’ont pas obtenu la victoire face aux Reds de Cincinnati, mardi, mais ils ont sûrement été soulagés de revoir leur as lanceur Max Scherzer en pleine possession de ses moyens.

Le droitier a effectué son premier départ depuis le 18 mai après avoir été tenu à l’écart par une blessure au muscle oblique gauche.

Si certains s’inquiétaient à son sujet, le vétéran les a rassurés à sa façon : en six manches, il n’a concédé aucun point, limitant l’adversaire à deux coups sûrs. Et, même s’il a été limité à 79 tirs, l’artilleur a eu le temps de récolter 11 retraits sur des prises dans la défaite de 1 à 0 des siens.

Après la partie, Scherzer a tenu des propos rassurants et se disait d’ailleurs prêt à en faire davantage sur la butte.

«[Le gérant] Buck [Showalter] prendra la meilleure décision pour le club et pour ma santé, à court et long terme, a-t-il dit au site MLB.com. Je comprends parfaitement d’où ce choix vient. Cela dit, je n’ai pas eu d’ennuis aujourd’hui [mardi]. Je me sentais bien et fort. Il n’y a pas eu de raideurs. Je voulais atteindre les 90-95 lancers, mais on ne voulait pas m’envoyer au monticule en septième manche.»

Le fait que l’ancien des Nationals de Washington n’eut jamais totalisé cinq manches de travail lors de chacune de ses sorties durant sa remise en forme a possiblement pesé dans la balance. Cependant, il n’a rien perdu de sa détermination, lui qui compte désormais 3090 retraits au bâton en carrière.

«Ce gars-là fait ça depuis longtemps et c’est ce qu’il représente : un excellent compétiteur avec un gros répertoire de tirs, a louangé le joueur de premier coussin des Reds Mike Moustakas. Chaque fois qu’il se présente sur le terrain, il donne tout. Il travaille sans relâche dans tout ce qu’il entreprend et il s’impose sur chacun de ses lancers.»

D’autres renforts

Autre bonne nouvelle dans le camp des Mets : le retour d’autres blessés - notamment le lanceur Jacob deGrom - qui ne devrait pas trop tarder. L’équipe occupe déjà le sommet de la section Est de la Ligue nationale de baseball et pourrait bien consolider son emprise sur le premier rang avec l’arrivée possible de joueurs acquis par le biais de transactions.

«Nous jouons de l’excellent baseball, s’est réjoui Scherzer. Il faudra exactement la même recette : tous devront effectuer la même chose et performer à ce niveau pour le reste de la campagne. Pour être en tête, vous devez être constants.

«Vous ne pouvez pas vous contenter d’une bonne première moitié de saison suivie d’une mauvaise seconde moitié. Il faut être bon toute l’année et c’est le défi des 162 matchs. Voilà pourquoi j’aime ça.»